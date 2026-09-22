Bagnat: “El acuerdo con Nación por el déficit de la Caja es el mejor comparado con otras provincias”

El presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, habló de la situación del organismo a casi dos meses de aprobada la ley de reforma previsional. También se refirió al acuerdo con el gobierno nacional y a la realidad de las Cajas municipales.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bagnat señaló que la Caja “hoy está gestionando la transición que implicó que todos los que estaban en condiciones presentaran su trámite. Es muy reciente, no tenemos un mes todavía de sancionada la ley y los casos nuevos que han adquirido derecho en estos poquitos días son los menos y los estamos gestionando, pidiendo paciencia porque el horizonte de turnos estaba tomado hasta noviembre por todo el proceso anterior, con lo cual en octubre se estarían normalizando esos dos escenarios: el residual que quedó, que merece toda la atención para terminarlo de la mejor manera y arrancar con los nuevos trámites”.

De todos modos, indicó que en este tiempo “estamos con muchas reuniones, con mucho trabajo, explicando, coordinando con los beneficiarios, con los abogados que los representan, con los gremios, estamos con muchas reuniones para eso y está saliendo bien”.

Afirmó que el incremento de trámites presentados “es mínimo”: “El promedio mensual que es de 200-300 trámites iniciados de jubilación, todavía ni siquiera hemos alcanzado el promedio histórico en lo que va del mes. Estamos con mucho de lo anterior, que es lo que está en proceso y lo que tiene fecha. Han bajado muchísimo porque los casos nuevos a partir de hoy son muy pocos”.

Agregó que de los 2.000 trámites pendientes que había antes de la aprobación de la nueva ley “todavía quedan muchos, porque muchos de los trámites no dependen pura y exclusivamente de la Caja; dependen de documentaciones, de planillas, de actualizaciones. Tenemos la intención de llegar a fin de año con la mayoría ya resuelto. Estamos haciendo muchas todas las semanas, estamos firmando mucho todos los días de lo que ya estaba terminado, pero nos va a llevar de acá a fin de año terminar con todo ese stock. Hay que hacerlo de la mejor manera, sin apurarse, porque si no después el trámite sigue dando vueltas y hay reclamos; estamos justo en ese momento de hacer volumen, pero con mucho cuidado”.

Consultado por los acuerdos alcanzados con Nación por el déficit de la Caja, Bagnat recordó que “el último acuerdo es el anticipo del 2026 y en paralelo estamos por iniciar la auditoría por el 2022. La idea nuestra también es llegar a fin de año o principio del año que viene, con todos los años auditados. Eso es lo que nos va a dar el stock de deuda de las diferencias de cada uno de los años entre lo que se recibió y lo que dio el déficit real de la auditoría”. “Hay mucho trabajo con eso, apuntando a llegar al año que viene y poder firmar esos dos montos, el stock de deuda y el anticipo del año 2027”.

En ese marco, especificó que “la Caja ya recibió 194.000 millones de anticipo a cuenta del déficit de los años 2024, 2025 y 2026” y consideró que “cada año nos va dando mejor para la provincia porque cada vez hay saltos nominales más grandes. Ya estamos en el 2022 y en el 2022, 2023 y 2024 por el tema de la inflación hubo saltos nominales muy importantes y eso va a ir repercutiendo en montos a percibir también más importantes”. “De todas las provincias fuimos los que primero arrancamos y los que físicamente más auditorías hemos hecho –auditamos seis años en estos dos años- y sin dudas es el mejor convenio proporcional. Hay que pensar que Córdoba y Santa Fe, que son el doble en tamaño de la Caja que Entre Ríos, han recibido lo mismo”, definió.

En otro orden, consultado por las jubilaciones de los trabajadores privados atados a jubilaciones nacionales, Bagnat analizó que “son dos situaciones distintas, porque la situación del sistema previsional nacional es dinámica, ya que hoy puede tener una ecuación de aportantes mala, pero puede mejorar porque, por ejemplo, si Vaca Muerta empieza a duplicar trabajadores o se reactivan sectores industriales, de un año al otro se puede contar con muchos más aportantes que no había. La situación del sistema estatal es estática, no va a mejorar, sino que va a empeorar, con lo cual el análisis es totalmente distinto”.

“De todas formas, las condiciones de lo nacional y de la persona independiente es complejo porque estamos con una cultura de muy jugados a que llegando a esa etapa esté todo solucionado. Hay que empezar a entender que el mundo privado se maneja de otra forma y cuando uno llega a esa etapa tiene que tener previsto y tiene que haber pensado y trabajado para no depender pura y exclusivamente de esa jubilación. Los sistemas de salud que respaldan los beneficios nacionales también tienden a ser erráticos, con buenos años y malos años. Entonces, mi mejor consejo es que el que pueda, que empiece a planificar su jubilación con mucho tiempo”, explicitó.

Admitió que de este modo “se rompe el sistema solidario, pero también porque hay mucha gente que está en otro sistema de capitalización, y si bien las AFJP dejaron de existir, los niveles de alto poder adquisitivo se manejan con fondos de capitalización y con fondos de retiro, es decir que tampoco esa gente aporta al sistema. Y el ANSES se financia con impuestos también, que las Cajas provinciales no. Entonces, si aumentan algunos impuestos producto de que aumenta la actividad, el sistema nacional recibe más financiación. Es complejo, el sistema nacional, después de muchísimos años, está muy desordenado y necesita un ordenamiento”.

En cuanto a la situación de las Cajas municipales, el funcionario sostuvo que “tienen distinta situación cada una, producto de cómo se han manejado los últimos 30 años. El resultado va a terminar siendo el mismo: van a terminar teniendo cada vez más jubilados y menos aportantes y van a entrar en algún momento en problemas. Algunas invirtieron bien la plata de esos primeros años donde tenían casi ningún jubilado y todos los aportes, y a pesar de algunas estar en déficit, con la renta que les produce esa inversión están cubriendo el déficit. El día de mañana probablemente tengan que empezar a usar el capital y en algún momento también van a tener dificultades”.

Agregó que “también depende de cómo esté redactada la ordenanza de cada municipio, es donde queda claro quién se hace responsable y quién es el prestador solidario último en caso de que el dinero no alcance. En cada municipio hay distintos esquemas: en algunos el municipio es solidario por ordenanza, en otros no. Entonces hay que recaudar más de los activos y los pasivos cobrar menos para cobrar lo que haya. En el caso de Villa Elisa y otros municipios ya han entrado con algún tipo de dificultad, pero ellos tenían totalmente claro que se reparte lo que se recauda. De las 16 Cajas que no se transfirieron, que son municipales, hay algunas que están muy bien con muchos años por delante de tranquilidad y otras que entraron en problemas y otras que van a entrar. Pero el resultado es el mismo, es estático, la cantidad de aportantes no va a mejorar y cada vez van a tener más jubilados, con lo cual es muy bueno empezar a ordenarse y prever también esa situación”.

Detalló que la situación de las Cajas municipales “es una muy buena foto también de la política de los últimos 40 años”. “Hay municipios que tienen cuatro aportantes activos por cada pasivo y tienen déficit; hay municipios que el jubilado cobra un millón y medio y los activos aportan por 800.000. Hay muchas cosas para ordenar, por eso vamos a entrar ahora en un proceso de hacer una especie de armonización, como hace ANSES con las provincias, para ayudar a ordenar los municipios, a generar una agenda de trabajo con un cronograma de medidas que tienen que ir tomando para ordenar, porque no se explica que haya un municipio vecino al otro con una situación totalmente opuesta. Eso es producto de que nunca se trató el tema, de que nunca se asesoró y es parte del desafío también. Ordenar eso para evitar problemas”, definió.

Por último, confirmó que la reglamentación del artículo 34 sobre movilidad “no se publicó todavía por el hecho de que no es un dato menor que la movilidad está linkeada directamente a la paritaria docente, y la reunión de la paritaria docente se pospuso para hoy, y creo que al ser la primer resolución y el primer mes que se va a aplicar la movilidad, merecía tener mucho recaudo, y esperar hasta el último momento los detalles de la paritaria”. “De hecho, ayer tuve muchas reuniones con todos los sectores por ese tema, para estar atentos a cómo se define la paritaria, teniendo en cuenta que no nos vamos a meter desde la Caja en la paritaria docente, pero sí es la movilidad que se le va a aplicar a 67.000 jubilados, con lo cual estamos precisamente entre ayer y hoy en una tensa espera para poder definir eso”, concluyó.