El diputado Rossi denunció una campaña en redes y recibió el apoyo de funcionarios

“Manipular con IA (Inteligencia Artificial) un video para inventar una acusación y tratar de destruir a una persona cruza todos los límites”, dijo el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, al mostrar su solidaridad hacia el diputado socialista Juan Manuel Rossi, que denunció una campaña en su contra en redes en la que se lo pretende dejar como “falopero”, según el término que el legislador utilizó.

“No todo vale en política, mucho menos en la vida. Cuando del otro lado no hay ideas ni propuestas, queda esto”, completó Colello.

Manipular con IA un video para inventar una acusación y tratar de destruir a una persona cruza todos los límites



No todo vale en política, mucho menos en la vida. Cuando del otro lado no hay ideas ni propuestas, queda esto.



Mi solidaridad con @juanrossips. No nos van a correr https://t.co/2kkzT4Xa7t — Mauricio J. Colello (@MauricioColello) September 22, 2026

También el ministro de Gobierno, Manuel Tronoso, mostró su respaldo al diputado socialista. “Hay límites que no se deberían cruzar”, sostuvo. “Fabricar una acusación con un video manipulado para atacar a alguien no es debate político. Es otra cosa. Cuando se quedan sin argumentos, algunos eligen la operación sucia”, aseveró Troncoso.

Hay límites que no se deberían cruzar.



Fabricar una acusación con un video manipulado para atacar a alguien no es debate político. Es otra cosa.



Cuando se quedan sin argumentos, algunos eligen la operación sucia.



Todo mi respaldo a @juanrossips. https://t.co/NDC4OsC81n — Manuel Troncoso (@MTroncosoER) September 23, 2026

Las manifestaciones sucedieron tras la circulación de un posteo.

Una cuenta parodia de poco más de 7 mil seguidores en X (exTwitter) publicó un video extraído de la sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos en la que se votó la reforma previsional, en un recorte de la intervención de la diputada María Elena Romero (Juntos).

Cerca de la legisladora, el diputado socialista Juan Manuel Rossi, que mientras su colega habla hace un además llevándose algo a la nariz. La cuenta @DiIIom666 hizo un recorte de la exposición de la legisladora en la que se lo ve a Rossi. En X publicaron que hubo “un nariguetazo”, en alusión a un consumo problemático del legislador en plena sesión.

Rossi salió al cruce de ese video que comenzó a circular con insistencia.

“Estoy siendo víctima de una operación en redes en donde intentan dañar mi imagen diciéndome ´falopero´. En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo”, aclaró Rossi.

Luego, intentó explicar por qué fue objeto de esa publicación: “Son los mismos operadores berretas del PJ kirchnerista que se dedican a hacer operaciones contra el gobernador de nuestra provincia y sus funcionarios”.

“Les propongo algo: yo me hago hoy mismo un examen toxicológico y ustedes les explican a los entrerrianos la condena por corrupción de Urribarri, los contratos truchos de la Legislatura y todas las causas que todavía investigan qué hicieron con la plata de los entrerrianos. Yo doy la cara. ¿Ustedes se animan?”, desafió el legislador.

Fuente: Entre Ríos Ahora.