La diputada Erica Vázquez defendió el RINI y pidió debatir el impacto del régimen con información completa

“Cuando se cuestiona una política pública, los entrerrianos tienen derecho a conocer toda la realidad y no solamente una parte de ella”, sostuvo la diputada provincial Erica Vilma Vázquez, al referirse a las críticas formuladas públicamente al Régimen para Incentivos a Nuevas Inversiones (RINI), impulsado por el Poder Ejecutivo provincial.

Vázquez recordó que el RINI nació como una herramienta para atraer nuevas inversiones a Entre Ríos, generar condiciones para que las empresas elijan nuestra provincia y, fundamentalmente, favorecer la creación de empleo privado.

“Soy parte del oficialismo y acompaño al gobernador Rogelio Frigerio en este camino de transformación que asumimos ante los entrerrianos. Y precisamente por eso considero necesario defender con claridad las políticas públicas que tienen como objetivo generar producción, inversión y trabajo”, expresó.

La legisladora remarcó que reducir el RINI a la instalación o ampliación de un solo comercio no refleja el alcance de la política.

Los datos oficiales muestran que el régimen ya alcanzó 156 empresas adheridas, alrededor de 400.000 millones de pesos en inversiones comprometidas y cerca de 3.000 nuevos puestos de trabajo proyectados.

Entre los casos concretos ya materializados se encuentra ITASA, en Paraná, primera empresa adherida al RINI, que concretó una inversión de 3 millones de dólares para ampliar y modernizar su planta metalúrgica, incorporando tecnología para producir piezas especiales de acero destinadas, entre otros mercados, a sectores energéticos e industriales.

También está Internet Services, en Gualeguay, que realizó una inversión de 1,5 millones de dólares para desplegar una nueva red de fibra óptica, alcanzando al 98% de los hogares de la localidad. Se trata, además, del primer proyecto de telecomunicaciones beneficiado por el RINI.

Estos ejemplos permiten observar que el régimen alcanza actividades productivas y económicas diferentes, y que su objetivo no es beneficiar a una empresa determinada, sino generar condiciones para que el capital privado encuentre en Entre Ríos un lugar donde invertir, producir y generar empleo.

“Una inversión no es solamente un número. Detrás de una empresa que amplía una planta, incorpora tecnología o extiende un servicio, hay trabajadores, familias y oportunidades. Y eso también es una política social”, afirmó Vázquez se consignó se en un comunicado de prensa.

La diputada consideró que la discusión política no debería plantearse desde quién abraza más a la gente o quién dice quererla más, sino desde qué respuestas concretas se construyen para mejorar su vida.

“Los ciudadanos esperan de quienes los representamos respuestas concretas, hechos y resultados. La política no puede limitarse sólo a señalar los problemas en los medios y en las redes. Lo que debemos generar son las condiciones para que esos problemas encuentren una respuesta”, sostuvo.

Y agregó: “Si una persona necesita trabajo, la respuesta también es crear las condiciones para que haya inversión, producción y empleo. Si una empresa está dispuesta a invertir y generar puestos de trabajo, debemos preguntarnos cómo hacemos para que elija Entre Ríos y no otra provincia”.

Vázquez señaló que el RINI contempla beneficios fiscales y otras herramientas destinadas a facilitar nuevas inversiones y que los proyectos deben cumplir condiciones y compromisos establecidos por el régimen. La normativa provincial prevé beneficios por períodos determinados y mecanismos de seguimiento.

“No digo que una política pública no pueda discutirse, revisarse o mejorarse. Todo puede ser debatido. Lo que digo es que debemos hacerlo con todos los datos sobre la mesa y sin reducir una herramienta de desarrollo provincial a un solo caso o a un título periodístico”.

Finalmente, la diputada provincial Erica Vázquez sostuvo: “Defiendo el RINI porque defiendo una Entre Ríos que quiere producir, que quiere crecer y que necesita generar trabajo. Acompaño al gobernador Frigerio porque ese fue el compromiso que asumimos con los entrerrianos: hacer lo que hay que hacer para que nuestra provincia vuelva a ser un lugar elegido para invertir y para vivir. Y desde mi banca voy a seguir defendiendo aquello que considero que genera oportunidades para nuestra gente”.

“Los entrerrianos merecen algo más que titulares: merecen que quienes tenemos responsabilidades públicas trabajemos para darles respuestas”, concluyó.