Marclay: “Frigerio es el mejor alumno de Milei en el ajuste y en el destrato a la sociedad”

La diputada nacional Marianela Marclay (PJ-Entre Ríos) cuestionó el rumbo del gobierno de Rogelio Frigerio y apuntó contra la situación de la discapacidad, la Obra Social de Entre Ríos (OSER), el turismo y la crisis laboral. También cuestionó a funcionarios provinciales uruguayenses “más preocupados por posicionarse ante el gobernador que por hablarle a la sociedad”.

En declaraciones radiales difundidas a través de un parte de prensa, Marclay sostuvo que “Frigerio es el mejor alumno de Milei en el ajuste y el destrato a la sociedad”, al cuestionar el alineamiento del gobierno provincial con las políticas de la administración nacional.

La diputada señaló que Frigerio “ha sido quien más visitó la Casa de Gobierno porque es amigo de Milei y de toda su política de ajuste sobre el pueblo argentino”, y cuestionó que el mandatario no se caracterice “por ir a gestionar obras o defender los recursos de los entrerrianos”.

Marclay puso como ejemplo los 420 amparos y actuaciones judiciales vinculados con reclamos por atención, cobertura y prestaciones para personas con discapacidad registrados, según su relevamiento, en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay desde enero de 2025. La cifra representa, de acuerdo con ese repaso, aproximadamente una presentación cada 36 horas.

“Cuando la última puerta que queda abierta es la de un juzgado, significa que todas las anteriores fallaron”, sostuvo Marclay.

La legisladora también cuestionó la situación de la OSER y reclamó “respuestas concretas para afiliados, jubilados y personas que necesitan prestaciones de salud”.

“Una terapia no es un gasto superfluo, un acompañante terapéutico no es un privilegio, una pensión no es un regalo y una institución que atiende personas con discapacidad no puede ser considerada simplemente un costo”, enumeró.

La diputada también cuestionó el discurso oficial respecto de la situación económica y productiva de Entre Ríos. “Pareciera que para Frigerio está todo bien. Yo le pregunto de qué provincia habla cuando habla del progreso que ha tenido Entre Ríos”, expresó.

En ese sentido, mencionó la situación del turismo entrerriano, que describió como atravesando “una de sus peores épocas, peor que durante la pandemia y peor que en 2001”.

La legisladora también cuestionó el contraste entre el discurso oficial y las demandas que recibe cotidianamente de ciudadanos entrerrianos. “Cuando vos salís afuera y la gente te pide por favor, porque ya no es que están enojados, están desesperados”, sostuvo.

Otro de los temas de sus declaraciones fue la situación de Granja Tres Arroyos y la planta La China de Concepción del Uruguay. Marclay señaló que el conflicto afecta a 930 familias de la ciudad y remarcó que el problema debe analizarse considerando también el impacto indirecto sobre todo el grupo familiar y la economía local.

“Hay que pensarlo en esta magnitud, porque si no pareciera que queda muy individualizada la cuenta, y me parece que detrás de cada trabajador por lo menos hay dos personas más”, explicó.

La diputada reclamó una intervención de fondo del gobierno provincial y sostuvo que el subsidio otorgado a algunas familias no alcanza para resolver una situación de esta dimensión. “Se les dio un subsidio a las familias por 200 mil pesos. ¿Ustedes me pueden decir quién puede vivir con esa suma cuando hace tres meses que no te pagan el sueldo?”, cuestionó.

Y reclamó que “el gobierno provincial y Frigerio se sienten a negociar con la empresa y ver de dónde pueden sacar los fondos y acompañar a estas familias y devolverle el trabajo, que es lo que necesitan”.

Marclay destacó además que el gobierno local viene acompañando a las familias afectadas con asistencia alimentaria, aunque consideró que la magnitud del conflicto requiere “otro tipo de ayuda”.

La legisladora recordó que junto a su par Guillermo Michel y otros diputados presentaron proyectos de resolución en el Congreso vinculados con los despidos y la paralización de actividades de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay.

En sus declaraciones, Marclay también puso el foco en la dirigencia provincial que tiene presencia política en Concepción del Uruguay.

La diputada cuestionó particularmente a aquellos funcionarios provinciales que trabajan y viven en la ciudad, y sostuvo que “algunos parecen estar más concentrados en construir un posicionamiento político dentro del oficialismo que en dar respuestas frente a los problemas concretos de la comunidad”.

“Hay funcionarios provinciales que viven y trabajan en Concepción del Uruguay que parecen estar más preocupados por posicionarse políticamente con Frigerio que por hablarle a la sociedad y explicar qué están haciendo frente a los problemas que tenemos”, sostuvo.

Para Marclay, la discusión política interna del oficialismo provincial “no debería desplazar de la agenda las demandas de los vecinos”.

“Los vecinos no necesitan funcionarios que se peleen entre ellos para ver quién queda mejor parado políticamente. Necesitan respuestas”, acotó.

Entre esas demandas, enumeró la necesidad de respuestas frente a la pérdida de puestos de trabajo, la salud, la discapacidad, la producción, el turismo y las obras.

Finalmente, Marclay volvió a cuestionar el vínculo político entre el gobernador entrerriano y el presidente Javier Milei.

“Frigerio no puede comportarse como un comentarista de las consecuencias de un modelo que decidió acompañar. Acompañar un rumbo también implica hacerse responsable políticamente de sus consecuencias”, afirmó.

La diputada sostuvo que el debate “debe volver a concentrarse en las consecuencias concretas que las decisiones de los gobiernos tienen sobre la vida cotidiana de los entrerrianos”.

“En Concepción del Uruguay tenemos familias que necesitan respuestas. Tenemos trabajadores que necesitan respuestas. Tenemos sectores productivos que necesitan respuestas. Y la política tiene que estar a la altura de esa realidad”, sostuvo.

“Frigerio es el mejor alumno de Milei tanto por el acompañamiento al rumbo económico del gobierno nacional como por la manera en que se está respondiendo a las demandas de los sectores más afectados de la sociedad”, reiteró finalmente.