Provinciales

Provincia articula políticas para fortalecer el desarrollo integral en la primera infancia

22 de Septiembre de 2026 - 19:38

La Mesa Interministerial de Primera Infancia (MIPI) se reunió este miércoles. El encuentro estuvo encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio y la vicegobernador Alicia Aluani. Es un espacio de coordinación y articulación de políticas públicas entre diferentes ministerios y organismos estatales, impulsado y acompañado por UNICEF en Argentina, para garantizar los derechos y el desarrollo integral de niñas y niños en sus primeros años de vida.

Según se informó, el objetivo de la reunión de hoy fue presentar "los avances, logros y principales desafíos de la MIPI durante el tercer trimestre de 2026, recapitular el estado de situación de la estrategia y acordar las prioridades y el presupuesto previstos para el año 2027".

La Mesa está conformada por representantes de ministerios de la provincia, del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y del Consejo General de Educación (CGE), bajo la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social provincial.

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