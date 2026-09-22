Provincia articula políticas para fortalecer el desarrollo integral en la primera infancia

La Mesa Interministerial de Primera Infancia (MIPI) se reunió este miércoles. El encuentro estuvo encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio y la vicegobernador Alicia Aluani. Es un espacio de coordinación y articulación de políticas públicas entre diferentes ministerios y organismos estatales, impulsado y acompañado por UNICEF en Argentina, para garantizar los derechos y el desarrollo integral de niñas y niños en sus primeros años de vida.

Según se informó, el objetivo de la reunión de hoy fue presentar "los avances, logros y principales desafíos de la MIPI durante el tercer trimestre de 2026, recapitular el estado de situación de la estrategia y acordar las prioridades y el presupuesto previstos para el año 2027".

La Mesa está conformada por representantes de ministerios de la provincia, del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y del Consejo General de Educación (CGE), bajo la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social provincial.