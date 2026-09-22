Santilli se reunió con Frigerio para asegurar los votos del Presupuesto y la reforma política

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, entró en la cuenta regresiva para reunir los votos que necesita la Casa Rosada para aprobar sus dos proyectos prioritarios: el Presupuesto 2027 y la reforma política. Como parte de esa estrategia, encabezó una ronda de encuentros con gobernadores aliados y viejos conocidos, entre ellos el entrerriano Rogelio Frigerio, el chaqueño Leandro Zdero y el chubutense Ignacio Torres. Sus respaldos aparecían casi descontados, aunque Santilli debía escuchar una larga lista de reclamos provinciales.

Santilli recibió a Frigerio, con quien compartió gabinete durante el gobierno de Mauricio Macri. El gobernador entrerriano viene funcionando como un aliado estrecho de La Libertad Avanza: en 2025 compartieron boleta electoral, y la intención de ambos espacios es repetir el acuerdo el año próximo.

En la previa del encuentro Frigerio había enfatizado la necesidad de preservar el equilibrio de las cuentas públicas y de profundizar la desregulación de una economía que considera "sobrerregulada".

Al mismo tiempo, recordó que Entre Ríos fue la primera provincia en demandar al Estado nacional por fondos no transferidos, un reclamo que luego derivó en un acuerdo con ANSES por la Caja Jubilatoria provincial.

"Nosotros tenemos que defender nuestros derechos con uñas y dientes, porque es parte de la responsabilidad que tengo como gobernador", había declarado el mandatario en una entrevista con El Cronista. Su apoyo a los proyectos del Gobierno nacional aparecía encaminado desde antes del encuentro, aunque restaba conocer si Santilli tomó nota de esos reclamos puntuales, publicó El Destape.