Aranda presentó ante diputados de JxER un Programa Integral de Educación, Cultura y Seguridad Vial

El legislador provincial Lenico Aranda (Diamante) presentó ante los diputados de Juntos un Programa Integral de Educación, Cultura y Seguridad Vial, luego de avanzar previamente en su abordaje con el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.

La seguridad en el tránsito es uno de los ejes que Aranda viene incorporando a su agenda legislativa, con el objetivo de promover políticas que combinen formación, prevención y concientización y permitan abordar la problemática desde una perspectiva integral.

En ese marco, el proyecto incorpora aportes del Dr. Maximiliano Geuna, ex fiscal de Faltas de Diamante, y del Dr. Ezequiel Barolli, ex juez de Faltas de esa ciudad, quienes compartieron su experiencia en la materia. También participaron representantes del Ministerio de Seguridad, que expusieron sobre radares, fotomultas y otros aspectos vinculados al tránsito.

El recorrido comenzó con reuniones de trabajo junto a distintas áreas del Gobierno provincial y ahora suma el respaldo y los aportes de los diputados de Juntos, en una búsqueda de transformar una preocupación cotidiana de los entrerrianos en una agenda concreta de prevención y cuidado.

Para Aranda, educar y prevenir también es hacer política cerca de la gente. Por eso, sostiene esta línea de trabajo con la mirada puesta en generar herramientas que permitan mejorar la convivencia vial y cuidar la vida de quienes transitan cada día por las calles y rutas de Entre Ríos.