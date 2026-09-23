El Arzobispado de Paraná desautoriza al cura Marcelino Moya y recordó que no puede ejercer ningún ministerio

El arzobispado de Paraná se vio obligado a aclarar a través de un comunicado en su portal oficial que: “Ante noticias de público conocimiento, sobre la aparición del sacerdote Marcelino Moya, el pasado domingo, en la muestra rural de María Grande, comunicamos que el mismo no tiene licencias ministeriales ni puede ejercer ningún ministerio en nombre de la Iglesia”.

La aclaración es consecuencia de la publicación registrada en el portal Entre Ríos Ahora, que dio cuenta que Moya participó de un homenaje a Miguel “Pochi” Sian, fallecido este año, y que por muchos años fuera locutor de las muestras de la Rural de María Grande.

La presencia de Moya fue organizada por Ángel “Nincho” de Ángeli -hermano del ex senador nacional por el PRO, Alfredo de Ángeli-. En el escenario en el que habló el cura Moya estuvo también Omar Telmo Gemigniani, periodista de la localidad de Hasenkamp, informó el portal Entre Ríos Ahora.

El 30 de junio de 2015, un día después de la denuncia que efectuaron en la Justicia las víctimas que fueron abusadas por Moya- cuando éste era cura de la Parroquia “Santa Rosa de Lima”, de Villaguay-, el Arzobispado de Paraná informó que había sido apartado, que no podría oficiar misas en público y se le retiró toda función pastoral.

En diciembre de 2020, la Cámara de Casación Penal de Concordia -con el voto de Darío Perroud, Silvina Gallo y Aníbal Lafourcade- confirmó la condena a 17 años para Moya, recordó el portal Entre Ríos Ahora; que completó: Pero, el caso llegó luego a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y entonces la investigación se cerró con la aceptación del planteo del cura Moya: la prescripción.

La resolución se adoptó con los votos de los vocales Daniel Carubia y Miguel Giorgio, y la disidencia de Claudia Mizawak. Así, el cura, condenado por dos tribunales por abuso y corrupción de menores, fue sobreseído por el beneficio de la prescripción: Carubia planteó que el tiempo transcurrido entre la época en la que ocurrieron los abusos, entre 1993 y 1995 en la parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay, y el momento de la denuncia judicial, el 29 de junio de 2015, “se verifica que se excede con creces el plazo máximo de 12 años previsto en la ley para que opere la prescripción de la acción penal que se ha intentado ejercer”.

Ante la aparición pública que hizo Moya el domingo pasado, nuevamente el arzobispado de Paraná se vio obligado a aclarar en su portal oficial que: “Ante noticias de público conocimiento, sobre la aparición del sacerdote Marcelino Moya, el pasado domingo, en la muestra rural de María Grande, comunicamos que el mismo no tiene licencias ministeriales ni puede ejercer ningún ministerio en nombre de la Iglesia”.