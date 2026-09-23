Gabriela Lena: “No tengo ninguna intención de volver a ser candidata y hay que darle lugar a gente más joven”

La diputada provincial, Gabriela Lena, anunció en “Cuestión de Fondo” que no será candidata a ningún cargo electivo en el 2027. Pero, continuará en la política como militante.

La diputada provincial Gabriela Lena, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, atraviesa la última parte de su mandato con una definición política que -según anticipa- no implica un retiro de la actividad política, pero sí un cambio en su relación con los cargos electivos. En diálogo con Daniel Enz en “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), la legisladora oficialista -oriunda de Chajarí- confirmó públicamente que no pretende ser candidata en 2027, que es momento darle lugar a los más jóvenes para que tengan experiencia y que busca dedicar más tiempo a su profesión de escribana.

“Creo que para el próximo período hay que darle lugar a gente más joven y que pueda seguir y foguearse dentro de la política. Me gustaría dedicarme 100 por ciento a mi profesión”, confesó. Ante la consulta sobre un eventual retiro, fue precisa: “Retiro no, porque una es un animal político y voy a seguir participando de mi partido y voy a seguir colaborando”.

La entrevista también estuvo atravesada por su experiencia personal frente a una denuncia que calificó como falsa y que vinculó con una supuesta adopción irregular. Lena sostuvo que el expediente no tenía sustento y afirmó que esperaba que la Justicia pudiera determinar quién estuvo detrás de aquella presentación. “No vale todo en política. No vale todo”, planteó. Reconoció, además, que aquella situación tuvo consecuencias personales y políticas: “Mucho. La verdad que mucho”, graficó.

En materia institucional, Lena reivindicó el proyecto de Ética Pública y Ficha Limpia, que obtuvo media sanción en Diputados y permanece pendiente en el Senado. Para la legisladora, la iniciativa excedía la discusión sobre las candidaturas e incorporaba incompatibilidades, declaraciones juradas y un régimen de beneficios para funcionarios. “Me hubiese gustado que esa ley ya sea ley y que no esté parada en Senado y que no esté dando vueltas todavía”, señaló.

La corrupción y la situación judicial del exgobernador Sergio Urribarri ocuparon otro tramo de la entrevista con Daniel Enz. La diputada Lena sostuvo que la Justicia ya ha actuado y reclamó para que no existan privilegios para las personas privadas de libertad. Al mismo tiempo, planteó una aspiración institucional más amplia: “Ojalá Entre Ríos sea conocida no por los actos de corrupción, sino por la linda provincia que tenemos, por nuestro turismo, por nuestra gente, por nuestra cultura”.

Sobre el funcionamiento legislativo, destacó que dentro de la comisión que preside las diferencias con la oposición se procesaron con discusión y respeto. En materia electoral, se definió como “una defensora de las PASO” y sostuvo que, si fueran suspendidas, debería existir una alternativa democrática para evitar que las candidaturas quedaran sujetas a decisiones de un reducido grupo.

Finalmente, Lena reconoció su preocupación por el deterioro social que observa fuera de Chajarí, especialmente por el endeudamiento de las familias y las dificultades económicas. “Son temas que preocupan y que duelen”, afirmó. Su balance político quedó atravesado por esa tensión: continuar participando, pero dejar los cargos electivos para dar lugar a nuevas generaciones.

-Usted en su momento sonó como posible presidenta de la Cámara, luego como presidenta del bloque, pero fue vice. También se habló de una posible integración del gabinete, pese a que ya estaba sentada como diputada. Pero, hoy la vemos como una diputada más y con un muy bajo perfil. ¿Esto obedece a alguna situación en particular? ¿Fue una decisión personal, una cuestión de estrategia? ¿Por dónde pasó?

-No… se fueron dando así las circunstancias. Hoy me parece que cuando empezamos el mandato había que tomar determinados roles y, después, todos tenían que tener la posibilidad -en función de experiencias- todos tenían que tener la posibilidad de tener esa experiencia de ocupar determinados lugares y diferentes roles dentro del bloque y dentro de la Cámara. Y esa es la situación que había que seguir presidiendo una de las Comisiones más difíciles, una de las comisiones más difíciles, no las más difíciles de la Cámara, que es la de Asuntos Constitucionales y hemos trabajado desde ahí.

-Tiempo atrás usted fue noticia por su rol no como diputada sino como escribana, profesión que ejerce desde siempre en Chajarí, su ciudad. Fue en relación a la supuesta adopción irregular de dos nenas dominicanas. Finalmente, usted quedó fuera de la acusación que hizo la Justicia Federal. Usted ha dicho públicamente que es una causa que le armaron. Podría contar …

- Sí, totalmente. Eso fue una falsa denuncia. De hecho, hice una denuncia por falsa denuncia contra el denunciante.

- ¿Dónde está radicada?

-Está radicada en Concordia porque es allí donde se radicó la denuncia y, justamente, esta persona que me hizo la denuncia a mí, en un plazo de 15 días me denunció a mí, al ministro de Gobierno, al gobernador de la provincia, la misma persona… y en realidad la causa no tenía absolutamente nada que ver, fue totalmente traída de los pelos. Pero, bueno, era una situación que había que pasarla, no tenía “ni ton ni son”. Pero, tomó obviamente mucho más estado público eso, que después no se haya… haya quedado absolutamente en la nada. No solamente la denuncia que me hicieron a mí, sino también la denuncia que le hicieron a una familia de Villa del Rosario por la adopción, que no era una adopción de 2 nenas dominicanas que han quedado totalmente absueltas. Y hoy vi en estos días unas hermosas fotos de esta familia con estas dos nenas de vuelta, no sé si era en República Dominicana o donde era la foto, pero unas hermosas fotos. Así que creo que no vale todo en política. No vale todo. Y que hay algo más atrás de esto, de esa denuncia. Y es lo que estamos esperando que la Justicia, que la fiscal investigue qué es lo que pasó atrás de esa denuncia falsa.

- ¿Y usted considera que en función de la denuncia que hizo, esto debería quedar dilucidado?

-Sí, ojalá que así sea. La verdad que, a veces las denuncias por falsas denuncias son difíciles. Pero, bueno, tengo esperanza de que se pueda resolver y se pueda dilucidar de dónde viene realmente, cuál fue el motivo o quién fue la persona que impulsó denuncias -no solamente contra mías- sino también en tan corto plazo contra otros funcionarios, inclusive hasta con el gobernador de la provincia.

- ¿Y usted tiene alguna respuesta a eso? Va a esperar que la Fiscalía...

-Nosotros tenemos sospechas y de hecho también hemos aportado algunas pruebas. Pero, necesitamos que la Fiscalía actúe.

- ¿Y cuánto la perjudicó en lo político y en lo personal?

-Mucho. La verdad que mucho. Algunas cuestiones por las cuales tengo bajo perfil. Otras cuestiones en lo personal, la verdad que uno cuando está en política sabe que puede venir las punzas por cualquier lado. Pero, cuido mucho mi profesión y cuido mucho a mi familia. Entonces, estas cosas … que escuchen por una radio municipal de Paraná a una persona, dirigente del Partido Justicialista de Concordia, diciendo que yo me dedicaba a la venta de niños y… ¡no es bueno! ¡No es bueno!

- ¿Esa persona fue una de las demandadas?

-No, porque él no fue el que hizo la denuncia. Él hizo la denuncia en la Cámara.

-Perdón, hizo la denuncia en la Cámara…

-En la Cámara de Diputados.

-Como legislador, ¿es una persona de la política de la que está hablando o no?

-Sí, sí. Un dirigente de Concordia. No me acuerdo cómo se llama la facción del peronismo… Orduna. por ejemplo.

-El hijo del ex vicegobernador.

-El hijo. Bueno, en algún momento vamos a ver cómo seguimos con él.

-Van casi tres años del gobierno de Rogelio Frigerio. Hubo avances en materia de transparencia en esta gestión. Hay que reconocerlo. Pero, usted está conforme o considera que hay muchas cosas por hacer y que se debieron haber hecho.

- Creo que una de las leyes que para mí me parecieron más importantes y que fue una de las primeras que se presentaron allá por febrero del 2024 fue la de Ética Pública y Ficha Limpia. Nosotros, desde la Cámara de Diputados la empezamos a tratar… tuvimos varias reuniones de comisión, creo que hasta 6-7 y le dimos media sanción a esa ley en agosto de 2024. La verdad que a esta altura me hubiese gustado que esa ley ya sea ley y que no esté parada en Senado y que no esté dando vueltas todavía.

-Puede regresar a Diputados…

-Espero que no… Espero que no.

-Nos parece que sí.

-Bueno, ojalá que no. Porque realmente creo que era mucho más que una ley de Ficha Limpia. Es un proyecto de ley que habla de las incompatibilidades, de la obligación de las declaraciones juradas de todos los funcionarios, de todo lo que tiene que ver con el régimen de beneficios. Y me parece sumamente importante no quedarse solamente en la Ficha Limpia. entonces. Ojalá el Senado la saque cuanto antes y no vuelva a Diputados.

-Usted fue diputada provincial y nacional, opositora. O sea, sabe cómo son las relaciones de poder, cómo se manejan los acuerdos y las disputas de ese poder. ¿Por qué fueron tan rígidas las relaciones con la oposición en la Legislatura entrerriana en todo este tiempo? Fundamentalmente en Diputado, más allá de que en el Senado hubo rupturas.

-Como dije antes, presido una de las comisiones más complicadas y quiero separar en esto el tratamiento que se da dentro, al menos desde mi experiencia como presidente de la Comisión de Constitucionales… dentro de mi comisión con la oposición donde siempre hemos tenido idas y vueltas, hemos discutido, sí, pero hemos discutido con altura, con respeto, con solvencia de lo que estábamos discutiendo de un lado y del otro. Y hemos escuchado y hemos aceptado muchas de las sugerencias, otras no… no solamente del peronismo, sino también de los otros bloques de La Libertad Avanza en sus diferentes versiones. Lo que se ve dentro de la Cámara y los comunicados que a veces salen del Justicialismo, obviamente, que tienen un tenor a veces duro, más duro de lo que uno quisiera. Pero, también es entendible, porque ellos tienen y cumplen un rol que es el rol de la oposición.

-Sí y ustedes lo hicieron.

-Uno que estuvo de ese lado también lo hizo. Entonces, por ese lado lo entiendo. Pero, sí quiero rescatar, al menos en la comisión que presido, hemos tenido muchísimas discusiones y fuertes discusiones. Pero, nunca han sido discusiones de chicana, siempre ha sido discusiones de contenido y muchas veces para sumar.

-Tenemos en la provincia a un exgobernador preso por delitos de corrupción. Desde lo humano no es una noticia que caiga bien a nadie, pero desde lo político ¿cuál es la lectura que usted puede hacer hoy por hoy? Porque, además, se enfrentó muchas veces con Sergio Urribarri siendo diputada y Urribarir presidente de la Cámara.

-Sí, no era fácil. Creo que de esto reivindico a quienes en su momento tuvieron la valentía de enfrentarlo cuando eran momentos de mucho poder. O sea, la verdad que reivindico mucho el accionar, por ejemplo, de Jorge D'Agostino, cuando sin ningún tipo de fuero fue una de las primeras denuncias que se hizo, que prosperaron. Las denuncias tuyas y las investigaciones que vos hiciste y sé también por todas las cuestiones que pasaste. Ahora ya hablar de esta situación, la Justicia actuó, es una persona que tiene condena firme y creo que lo que nos corresponde al Estado es garantizar a través del Servicio Penitenciario que la seguridad de todos los internos, no solamente de él, de todos, y él es uno más. Lo que no tenemos que tener es privilegios de ningún tipo, no solamente él, ninguno de nosotros. Entonces, obviamente, que a nadie le gusta que las personas estén privadas de la libertad. Pero, creo que la Justicia ya actuó. Tuvo su tiempo para defenderse, quedó firme y de aquí en más, la verdad que ojalá Entre Ríos sea conocida no por los actos de corrupción, sino por la linda provincia que tenemos, por nuestro turismo, por nuestra gente, por nuestra cultura, por otro tipo de cosas y no por los actos de corrupción que estábamos permanentemente en los medios provinciales por este tema.

- Podrá reconocer como error el hecho de que el sistema Penitenciario no estaba preparado del todo o como correspondía para recibir a un exgobernador en la cárcel. Sin privilegios, pero garantizándole toda la seguridad pertinente. Porque, no es un preso más. O sea, en eso no coincidimos que sean todos iguales. Urribarri no es un preso más. Porque si a Urribarri le llega a pasar algo, acá se descabeza el sistema penitenciario, hsta puede caer el propio ministro de Seguridad como secuela o consecuencia. Nos parece que, y lo decimos desde el lugar que lo hemos denunciado durante todos estos años. Pero, nos parece que los sorprendió la decisión de la Corte Suprema. Muchos la esperaban para el año que viene o a fin de año. Y, en consecuencia, pasó esto: entra a la Unidad Penal de Paraná, no puede estar allí. Lo llevan a Gualeguaychú y en Gualeguaychú tenemos entendido que hicieron un nuevo pabellón para ellos para que no tengan margen de insistir con la prisión domiciliaria, que nos parece un absurdo en estos momentos. Condena a prisión, cárcel y cárcel no es domiciliaria.

-Sí. En realidad, dónde debe estar alojado, le corresponde a la Justicia, más que al Servicio Penitenciario.

-La Justicia ya lo decidió.

-Está bien. Pero, la Justicia de Ejecución es la que debe decidir dónde va a estar alojado y en qué condiciones. Si bien comparto esto de que bueno, no es cualquier persona, también tengo la convicción de que todos somos iguales ante la ley. Y por más que sea un gobernador o quién sea, tiene que tener las mismas condiciones para estar en un lugar donde no se vulnere su seguridad física. Hoy está en uno de los lugares…

-Es el lugar más moderno…

-Ningún lugar de estos es lindo, obviamente… Pero, obviamente, este es el lugar más moderno, más nuevo y mejor preparado quizás que otras Unidades Penales.

-La semana pasada le preguntamos a Julián Maneiro -secretario de Justicia de Entre Ríos- y se la reiteramos. ¿Cuánto toma conciencia el funcionario público, el legislador, el concejal de esta condena, de esta causa y de esta situación? Porque esto le puede pasar a cualquier funcionario que hace las cosas mal. ¿Se toma conciencia de eso? Por allí si aparece un diputado y dice: “preciso 10 contratos porque no me alcanza p preciso 20”. O sea, hay alguien que le dice: “No, esperá. Esto no es así. Eso quizás era antes, ahora no es así”. Alguien levanta la mano y se lo dice o no hay directamente un legislador que plantee eso.

-Creo que en este período no hubo legisladores que planteen eso, honestamente, no hubo legisladores que planteen eso. Me parece que todo lo que sucedió, que no tiene que ver solamente con Urribarri, sino con un montón de causas judiciales y una época determinada. Hoy hay un cambio de ética y un cambio de época y una ética que debería haber sido siempre así en este tipo de cosas. Así que me parece que no, que no. La conciencia de que se deben hacer las cosas bien está.

- ¿Y que no se van a mover de ahí?

- ¿Y por qué no vamos a mover de ahí?

-Usted sabe muy bien que el último año de cada mandato es como que se relaja todo. Y más ante la proximidad de elecciones.

-Bueno, yo espero que no. Espero que no. Y creería que no va a ser así y lo deseo que no sea así.

- ¿Qué sensación le quedó después del proceso de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina de Rizzo, en la que usted tuvo un rol preponderante?

-Una situación difícil, como cualquier juicio político que se presenta en la Cámara. Y creo que no tuvo quizás la resolución que tendría que haber pasado, porque se nos pasaron los tiempos. Y contenta, por un lado, porque después de esa situación hemos logrado tener un al menos una media sanción en Diputados -y que ahora lo están tratando en el Senado- una reglamentación para el juicio político; para que justamente estas cosas que pasaron con la doctora Medina no vuelvan a pasar.

- ¿Y usted cree que esto va a subsanar las falencias que ha quedado en evidencia?

-Bueno, eso es otro tema que si doy algún tipo de opinión y se llega a presentar algún otro juicio me pueden objetar en mi rol.

-El dictamen que benefició a Susana Medina incluyó una exhortación al Superior Tribunal de Justicia -decimos exhortación- para dictar un acuerdo con topes anuales de capacitaciones, comisiones y viajes para sus miembros y plazos con sanción por mora. Pasaron nueve meses y nada de ello se hizo. Todas las ausencias fueron autorizadas conforme al reglamento vigente, en este tiempo y ninguna fue observada, formal ni informalmente. El régimen especial que los vocales se dictaron a sí mismos en 2017 sigue intacto. En materia disciplinaria el único movimiento fue hacia abajo, cinco sumarios, todos contra funcionarios, ninguno contra magistrados. Esto surgido del pedido de acceso a la información pública último que hiciéramos y que publicamos en la última edición de la revista ANÁLISIS. ¿Usted se sintió algo defraudada cuando conoció todo esto? Porque se entendió como una especie de compromiso/exhortación más allá de la división de Poderes y que ustedes han indicado que respetan, ¿no?

-Nosotros no podemos entrar dentro del régimen de licencia que tiene el Poder Judicial porque en esto -justamente- defendemos la división de los Poderes.

-Pero, se pueden hablar. Son cosas que se pueden hablar. El gobernador Rogelio Frigelio estuvo hace poco reunido con el Superior Tribunal.

-Y quizás lo habló. Y quizás lo habló. No lo sabemos. Quizás lo habló. No tenemos conocimiento nosotros de eso. Y bueno, si se prueban y se animan a presentar otro (otra denuncia), veremos qué es lo que pasa. La verdad que a mí me cuesta mucho dar mi opinión personal de esto por el lugar que tengo. La verdad… hasta a veces en privado (no) trato mucho de hablar de estas cosas.

-Vamos al tema electoral. Usted se ha manifestado en una reiterada oportunidad a favor de las PASO. ¿Con qué argumentos defiende esa postura y cómo lo compatibiliza con la postura de Frigerio que hasta ahora se ha mostrado más en contra que a favor?

-Sí, soy una defensora de las PASO. La verdad, creo que es una herramienta de participación, siempre y cuando haya más de un candidato para determinadas elecciones. En este caso sean elecciones municipales o de senadores y demás. También entiendo que hay una situación de mucho hartazgo de la sociedad hacia la política, hacia la cantidad de veces de ir a votar y demás. Pero, sí… si esto no llega a pasar, si las elecciones PASO se llegan a suspender, creo que nosotros tenemos que buscar una alternativa democrática para poder subsanar o elegir de una forma democrática y no a través de un dedo qué persona va a representar, sobre todo, a Juntos por Entre Ríos, que es la coalición electoral a la que pertenezco… de una forma democrática y no a través de una designación por cuatro o cinco personas. Es un desafío creo que debemos tomar si es que se decide suspender o eliminar las PASO, aunque hasta ahora no tenemos esa definición.

- ¿Le costó digerir la alianza con La Libertad Avanza en la provincia? ¿Considera que puede suceder lo mismo y lo avalaría? Usted nació en una cuna radical, conocimos a su padre como senador provincial, históricamente se han pronunciado los Lena por un Estado presente, universidad pública, educación pública.

-Creo que hay un lugar donde no podemos volver y en ese sentido, así como hay cosas que valoro o que me gustan del gobierno nacional, hay muchas que no me gustan, quizás muchas más, y que también las digo cuando no me gustan. ¿De aquí en más o cómo va a ser la alianza o si vamos a tener una alianza en el futuro? Bueno. todavía nada está dicho. No sabemos. Ni siquiera tenemos una definición concreta si las elecciones van a ser conjuntas o separadas. O sea, lo que sabemos es a través de trascendido de los medios, pero no hay una definición exacta. Y bueno, con respecto a lo que fue la cuestión nacional, la verdad me costó. Pero, era lo que se definió a través de las autoridades partidarias, de los Congresos y, obviamente, una es disciplinada respecto de las decisiones de las mayorías.

-Cuánto le preocupa la realidad provincial, la realidad desde lo sociales, lo económico, porque se ve cada vez más personas revolviendo los contenedores, más gente en la calle, durmiendo en las veredas.

-Mucho. Vivo en una ciudad donde parece que vivimos adentro de una isla. La verdad que tengo el placer de vivir en Chajarí, donde -honestamente- vivimos en una isla. Todas estas situaciones no se ven todavía. No se las ve, honestamente. Pero, cuando recorro la provincia, cuando vengo acá a Paraná, sí, lo que se ve es muy triste. Y el nivel de endeudamiento de las familias… eso de estar en el supermercado y ver que la gente compra para la semana en cuotas con la tarjeta de crédito y demás, obviamente, que preocupa y preocupa mucho. No está dentro de lo que nosotros podemos solucionar, corresponde a políticas económicas que están lejos de lo que podamos hacer nosotros como legisladores provinciales. Pero, sí, son temas que preocupan y que duelen, obviamente.

- ¿Usted estaría decidida a seguir apostando a la política para un período siguiente o está pensando que quizás ya hizo todo lo que tenía que hacer y se dedicaría a su profesión?

-Nunca abandoné mi profesión, nunca la abandoné. Llego de Paraná y a la hora que llego a la tarde a veces vuelvo y vuelvo directamente a mi escribanía a trabajar. No vuelvo a mi casa. Nunca la abandoné y siempre viví de ella. Creo que para el próximo período hay que darle lugar a gente más joven y que pueda seguir y foguearse dentro de la política. Me gustaría dedicarme 100 por ciento a mi profesión.

- ¿Está anunciando su retiro?

-Hoy por hoy sí. No tengo intenciones de ser candidata legisladora de nuevo o candidata a intendente, no. Retiro no, porque una es un animal político y voy a seguir participando de mi partido y voy a seguir colaborando, como lo hice siempre desde que tengo 16 años. Pero, no tengo ninguna intención de volver a ser candidata.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 23 de septiembre de 2026