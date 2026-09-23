La Cámara de Diputados despidió a Julia Calleros

La Cámara de Diputados de la provincia realizó un sentido homenaje a la legisladora Julia Calleros (Gualeguaychú), quien falleció hace dos semanas. Le dedicaron palabras sus pares Vilma Vázquez, Liliana Salinas, María Elena Romero; Roque Fleitas, Bruno Sarubi y el presidente Gustavo Hein.

Fue este miércoles, en la sesión ordinaria que comenzó cerca de las 11.30. Al inicio, los diputados aceptaron un cambio en el orden en la sesión y decidieron abrir el espacio de los homenajes. Primero se emitió un audiovisual recordándola y luego hubo palabras de agradecimiento, reconocimiento y despedida. Al mediodía, el presidente Hein, los jefes de bloques, autoridades de Cámara y familiares de Calleros, bajaron al taquígrafo para entregar una placa homenaje a sus hijas.

“Vamos a seguir su legado”, dijo una de ellas y agradeció a todo el equipo que acompañó a la legisladora. “Nos llevamos los mejores recuerdos de mamá, este era el lugar por el que tanto luchó. Vamos a seguir su legado de ser personas luchadoras, trabajadoras. Nos enseñó que todo esfuerzo vale la pena. Todos sus logros siempre fueron en equipo. Siempre pudimso estar cerca de ella. Ojalá que la fragilidad los mueva y toque el corazón de cada uno en los lugares que ocupan, que son un privilegio y un compromiso enorme. Que piensen en la gente. La Uatre fue la cuna de mamá, aunque no terminaron las cosas como debían, no la respetaron como debían. Así que agradezco que la hayan respetado desde su ideología y pensamiento. Ella, siempre, lo primero que veía era la persona, más allá de las ideologías porque en todas hay personas buenas y malas. Por suerte le pudimos decir que la amábamos y que era nuestro orgullo y ejemplo a seguir”.

La despedida de sus pares de Cámara

Al turno delos homenajes lo abrió al diputada Vilma Vázquez. Visiblemente emocionada, le dedicó sentidas palabras. “Fue una amiga que tuve la bendición de conocer. Dejó una huella, defendió con convicción las causas que sentía. Su defensa de los consorcios camineros, entre otras iniciativas, expresaba la necesidad de que las familias rurales tengan las mismas posibilidades, servicios, caminos que quienes viven en la ciudad. Su partida me deja una reflexión que quiero compartir: nuestro paso por este lugar es sólo un momento de nuestra vida, las bancas, las funciones las diferencias pasan. Pero las palabras que decimos, deben dejar una huella más profunda. Debemos intentar dejar de lado el ego, las confrontaciones que pueden lastimar, para poner por delante lo que importa, la vida. Porque cuando alguien parte no hay posibilidades de reparar dolor o tener una conversación pendiente. Vale la pena respetarnos, encontrarnos y trabajar juntos por la gente. Julia tuvo su tiempo entre nosotros. Nos corresponde honrar ese tiempo recordándola y procurando que su paso nos haga mejores personas”.

Continuó Liliana Salinas. “Julia vivía por su familia. Ocupamos este lugar siempre trabajando, las dos muy trabajadoras. No nos importaba andar al rayo del sol, llegábamos felices a nuestra casa. Ella tenía esa preocupación de qué le iba a dejar a sus hijas, de cumplir con trabajo, ser buena compañera, buena persona, no fallarle a usted señor presidente. Julia nos deja una gran lección, el amor sobre todo. Ser buena persona. No necesitas un título para tener educación y ser buena persona”.

María Elena Romero recordó la trayectoria de Calleros. “Dejó una huella que excede todo balance legislativo. Sabemos que detrás de la legisladora siempre estuvo una persona dispuesta a acompañar. Tenía esa capacidad de tender una mano, escuchar y acercarse con sencillez. Pude conocer su compromiso con las comunidades. Sabía que detrás de cada expediente había una persona, una familia, un territorio. Su mirada humana sobre la tarea pública constituye una de las mejores formas de representar. Compartimos el interés por lo agrario, la ruralidad. Su desvelo eran las mujeres ruralistas. Esto nos llevó a largos diálogos para visibilizarlo”.

Roque Fleitas también la recordó. “Julia fue generosa y ofreció el sello del partido Fe para que la Libertad Avanza participe de las elecciones. Sin la predisposición de Julia, hoy quizás no estaría sentado este legislador. Quiero destacar su lucha por los peones rurales. Llevó en solitario esa lucha que arrastró con más de 20 años de militancia. Impulsó la ley de caminos rurales y sería bueno que se la llame ‘Ley Calleros’”, propuso.

Lorena Arrozogaray le dedicó las siguientes palabras: “Quiero contar algunas de las experiencias compartidas con Julia, trabajamos juntas en la Municipalidad y hay cosas que quedan en la memoria. Desde la humildad y compromiso con el trabajo, ella nunca se iba de un lugar sin dar una escucha y respuesta. La quiero recordar como la mujer que a través de su rol en la Uatre, cuando veía una necesidad, tenía el compromiso de una respuesta. Es una mujer que dejó un legado fuerte a través de humildad y compromiso con el trabajo”.

Bruno Sarubi la recordó como “una persona cálida, humana, comprometida con los empleados rurales, con Gualeguaychú, con la gobernabilidad de la provincia, con esta Cámara. Su muerte fue una noticia triste que nos demuestra la fragilidad de la vida. Abrazo a su familia”.

Gustavo Hein, por último, acompañó con un “sentido homenaje a la diputada, a sus hijas, me quedo con lo que referenciaron, cada uno con sus vivencias. Transité tres años con ella, llegamos por lugares diferentes, pero no distinto en lo que queríamos. Comprendo la fragilidad en la que estamos. Podemos entrar por un control médico, y decimos mañana te veo, y a veces no sucede. Es la última sonrisa, el último acompañamiento. Ahí tomamos dimensión, estamos prestados en esta vida y tenemos que hacer valer cada minuto que tenemos acá”.

Julia Esther Calleros tenía 59 años. Falleció el 8 de septiembre en el sanatorio Jeannot Sueyro de Gualeguaychú, donde se encontraba internada. Fue dirigente del Partido Fe, tuvo una extensa trayectoria vinculada al ámbito gremial y político, particularmente en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).

Un medio de gualeguaychú la destacó por su identidad comunitaria, solidaria y con vocación de gestionar soluciones para la comunidad.

En las elecciones de 2023 integró la lista de candidatos a diputados provinciales de La Libertad Avanza y resultó electa. Sin embargo, luego de los comicios tomó distancia del espacio que conducía Javier Milei y, antes de asumir, junto con otros legisladores electos, decidió no integrar el bloque oficialista, lo que en su caso provocó un acercamiento a la gestión de Rogelio Frigerio.

Desde diciembre de 2023 ejercía como diputada provincial y conformaba el bloque Fe y Libertad. Durante su mandato impulsó distintas iniciativas vinculadas con cuestiones sociales, laborales, rurales y sanitarias, además de proyectos relacionados con nuestra ciudad.

El 22 de junio de este año, utilizó sus redes sociales para informar que atravesaba un problema de salud y que esta situación le impedía cumplir con sus funciones legislativas. Se internó por primera vez el 29 de mayo. Tras una intervención quirúrgica su cuadro se complicó y requirió internación en varias oportunidades, hasta que finalmente falleció.