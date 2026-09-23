La Cámara de Diputados dio media sanción a Ley de Transformación e Innovación Digital que impulsa el gobierno

La Cámara de Diputados dio media sanción por mayoría a la Ley de Transformación e Innovación Digital impulsada por el Poder Ejecutivo. La iniciativa establece las bases para avanzar hacia un Estado 100 por ciento digital, simplificar trámites, reducir progresivamente el uso del papel y mejorar la relación de los ciudadanos con la administración pública. Ahora será remitida al Senado para continuar con su tratamiento legislativo.

"El proyecto busca consolidar el proceso de transformación digital que el gobierno provincial viene llevando adelante mediante la implementación del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), la firma digital y el crecimiento de Mi Entre Ríos, que ya cuenta con más de 100 mil usuarios y permite acceder a más de 50 trámites y servicios provinciales", se informó a través de un parte de prensa oficial.

También se indicó que el objetivo es que relacionarse con el Estado sea cada vez más simple: realizar trámites desde cualquier lugar, evitar traslados innecesarios y no volver a presentar documentación que el propio Estado ya posee. Para ello, se incorpora el principio de "una sola vez", que permite a los organismos reutilizar e intercambiar información de manera segura.

Menos papel y reglas para la era digital

La iniciativa promueve la sustitución progresiva de expedientes físicos por documentos digitales, reconoce la eficacia jurídica de la firma digital y electrónica e incorpora las notificaciones digitales. También establece un marco integral para sostener y profundizar el proceso de transformación que ya está en marcha.

A su vez, actualiza las reglas para que la Provincia pueda contratar tecnología de acuerdo con las modalidades actuales del mercado, como servicios de correo electrónico, almacenamiento en la nube, licencias, suscripciones y software como servicio, manteniendo mecanismos de control y resguardo del interés público.

"No estamos haciendo una ley para comprar tecnología. Estamos construyendo las reglas para que el Estado pueda funcionar en la era digital", señalaron desde el gobierno provincial.

Seguridad, datos e inteligencia artificial

El proyecto establece que las bases de datos públicas son activos bajo titularidad, custodia y gestión estatal e incorpora principios de seguridad, confidencialidad, trazabilidad y protección de datos personales.

También fija criterios para la incorporación responsable de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, con pautas de transparencia, auditoría, supervisión humana y prevención de sesgos.

Una ley construida con aportes

Durante su tratamiento, el proyecto fue enriquecido con aportes de distintos sectores. Por ejemplo, según se mencionó en el comunicado oficial, a partir de las propuestas de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), se incorporó un artículo que garantiza que la transformación digital no afectará los derechos de los trabajadores del Estado y establece el compromiso de brindar capacitación y herramientas para acompañar el proceso.

También se indicó que se incorporaron aportes de diputados del bloque de La Libertad Avanza "que contribuyeron a mejorar el texto que obtuvo media sanción"

La implementación será progresiva y mantendrá canales de atención presencial, especialmente para adultos mayores, personas con discapacidad, ciudadanos sin conectividad y habitantes de zonas rurales.

"La Ley de Transformación e Innovación Digital busca convertir este proceso en una política de Estado, con menos papel y burocracia y más herramientas para construir un Estado simple, seguro y cercano a los entrerrianos", se señaló finalmente.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos