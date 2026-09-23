La paranaense Verónica González asumió como diputada provincial y se sumó al bloque de Carlos Damasco

La militante social de Paraná Verónica González juró este miércoles como diputada provincial en reemplazo de Julia Calleros, quien falleció recientemente y fue homenajeada en la sesión.

González, de 57 años, es una militante social oriunda del barrio San Agustín de la capital provincial. Está casada con el también militante Oscar Báez, líder de la agrupación Justo José de Urquiza y hermano del recientemente fallecido concejal Darío Báez.

La flamante legisladora se sumó al bloque del diputado Carlos Damasco tras asumir en reemplazo de Julia Calleros Arrecous, que murió de cáncer el 8 de septiembre.

En el recinto, se realizó un homenaje a la legisladora oriunda de Gualeguaychú. Se proyectó un video en el cual se repasó su trayectoria política y su labor legislativa. Estuvieron presentes las hijas de Calleros, Patricia y Verónica Bardier, quienes recibieron de manos de las autoridades y de los titulares de los bloques una placa conmemorativa en reconocimiento al paso de su madre por la Legislatura.

La hijas de Julia Calleros estuvieron en el recinto.

El presidente del cuerpo, Gustavo Hein, recordó a Calleros como “una persona extraordinaria” que hizo valer su banca “con el equilibrio justo de las cosas”. Destacó su capacidad para reconocer aciertos y errores, su “mirada transparente” y su lucha por sus convicciones, según se informó a través de un parte de prensa.

En el recinto hubo coincidencias en reconocer su trayectoria como legisladora, su calidad humana y su compromiso con las ideas vinculadas a la ruralidad.

La diputada Vilma Vázquez la recordó como “la legisladora de las familias rurales” y rescató su legado de que “vale la pena hacer las cosas bien mientras tengamos tiempo”. La legisladora Liliana Salinas rememoró los últimos días compartidos, la diputada María Elena Romero ponderó su compromiso y solidaridad, el diputado Roque Fleitas expresó gratitud hacia una dirigente generosa, la diputada Lorena Arrozogaray valoró su impronta en Gualeguaychú mientras que el diputado Bruno Sarubi destacó su calidez humana.

Una vez cumplida la instancia de homenaje, se dio paso a un cuarto intermedio, luego del cual prestó juramento como diputada provincial Verónica González. La incorporación había sido comunicada formalmente por el Tribunal Electoral de Entre Ríos. González comunicó su incorporación al bloque La Libertad Entre Ríos, presidido por el diputado Carlos Damasco.