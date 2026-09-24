El Gobierno presentó un plan de alivio financiero para familias entrerrianas

En conferencia de prensa, el gobernador Rogelio Frigerio informó este jueves que lanzarán un plan de alivio financiero para familias entrerrianas. En ese sentido, precisó que pondrán un tope de 40% en los haberes para contraer préstamos; lanzarán una nueva línea de préstamos a través de Sidecreer; y presentarán un nuevo plan de refinanciamiento de deudas, con una tasa del 35% en 48 meses para reestructurar el nivel de endeudamiento.

“Como estado tenemos el rol de poner límites y ayudar a sobrellevar la situación, además de capacitar desde el punto de vista financiero. Por eso desde el Consejo General de Educación (CGE) estamos trabajando en implementar educación financiera en las aulas, desde temprana edad y de manera creciente”, anunció.

Frigerio estuvo acompañado por el presidente de Sidecreer, Mariano Reyno Buch, quien aclaró que son dos líneas, una que tiene que ver con reestructurar la deuda existente, y otra con adelantos a la tasa mencionada por Frigerio. “Queremos llegar a la mayor cantidad de personas posibles. El trámite se resolverá vía aplicación de Sidecreer para acceder a la línea de préstamo. En caso de reestructuración, ahí sí las personas deben acercarse personalmente porque se hace un análisis de caso particular, remitir un correo electrónico o comunicarse vía WhatsApp”, dijo.

“Entre Ríos junto a La Pampa son las provincias con menor sobreendeudamiento del país. Esto sirve para anticiparnos al problema, poner límite, es una responsabilidad, decidimos que más del 40 por ciento del salario no debe estar comprometido para deudas”, agregó Frigerio.

Se remarcó que aquellos empleados públicos o jubilados que todavía no tienen la Tarjeta Sidecreer, pueden sumarse al beneficio.

Por otro lado, Mauricio Collelo, secretario de Gobernación, refirió a la situación que atravesó el diputado socialista Juan Manuel Rossi. “Todo no da lo mismo, fue el primero en salir a reprochar. En el medio de todo hay familias, amigos. Operaciones de este tipo habla más de las personas que las realizan. Lo que venimos recibiendo son este tipo de episodios” , cerró.