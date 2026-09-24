El gobierno solicita la colaboración de aquellos hogares seleccionados para la Encuesta Permanente de Hogares

La Encuesta Permanente de Hogares permite generar información estadística sobre las condiciones sociales y económicas de la población, incluyendo indicadores de mercado de trabajo, ingresos, educación, migraciones y características habitacionales.

La Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos recuerda que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un relevamiento oficial que se realiza de manera continua en distintos puntos de la provincia. Ante la circulación de información falsa y algunos hechos de inseguridad, se brinda información para identificar al personal de campo y participar del operativo con tranquilidad.

El organismo entrerriano, en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), realizan de manera continua este operativo cuyos resultados permiten generar información estadística sobre las condiciones sociales y económicas de la población, incluyendo indicadores de mercado de trabajo, ingresos, educación, migraciones y características habitacionales.

En la provincia, el operativo se desarrolla en Gran Paraná (Colonia Avellaneda, Oro Verde, Paraná, San Benito y Sauce Montrull) y Concordia (Benito Legerén, Villa Adela y Villa Zorraquín). También alcanza a las localidades que integran la muestra provincial en las localidades entrerrianas de Aldea Valle María, Basavilbaso, Concepción del Uruguay, Chajarí, Crespo, Federación, General Ramírez, Gualeguaychú, La Paz, Lucas González, San José y Santa Elena.

Por tratarse de una encuesta y no de un censo, las respuestas de los hogares seleccionados son muy importantes porque permiten obtener resultados estadísticamente representativos de la población entrerriana.

Los encuestadores y supervisores se encuentran debidamente identificados mediante credencial oficial, cuya autenticidad puede verificarse a través del código QR, y carta de presentación oficial, firmada con tinta azul por la directora general de Estadística y Censos, Andrea Carina Cottonaro.

La identidad del personal puede verificarse en el sitio oficial

https://www.entrerios.gov.ar/dgec/encuestadores/.

Como medida de seguridad, los encuestadores no ingresan al interior de las viviendas. Las entrevistas presenciales se realizan en la puerta de acceso y, de acuerdo con la modalidad del operativo, también pueden efectuarse por vía telefónica.

Durante la entrevista se consulta información vinculada con las características del hogar, la vivienda, educación, situación laboral e ingresos. No se solicitan números de DNI, claves bancarias, datos biométricos, fotografías, dinero ni información ajena a los objetivos de la encuesta.

Los datos proporcionados por los hogares son confidenciales y están protegidos por el secreto estadístico, de acuerdo con la Ley Nacional Nº 17.622 y la Ley Provincial Nº 8.910. La información se utiliza exclusivamente con fines estadísticos y los resultados se publican de manera agregada, sin identificar las respuestas particulares de las personas encuestadas.

Ante cualquier duda, se pueden comunicar al te del personal en el sitio oficial o comunicarse al correo electrónico infodec@entrerios.gov.ar o al teléfono 0343 - 4207831, en el horario de 7 a 13 horas.

La Dirección General de Estadística y Censos agradece la colaboración de los hogares seleccionados, cuya participación es primordial para producir estadísticas oficiales de calidad y conocer la realidad social y económica de Entre Ríos.