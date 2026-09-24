Ética Pública: el bloque justicialista del Senado destaca que realizó aportes “para que la ley sea mejor”

El Bloque de Senadores Justicialistas destacó el resultado de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, en la que se retomó el análisis del proyecto de Régimen de Ética y Transparencia de la Función Pública.

“Después de dos años en los que este proyecto no tuvo avances, resultaba difícil entender que se pretendiera resolverlo de manera repentina, sin contemplar el trabajo y los aportes que se venían realizando en las comisiones del Senado”, señalaron los legisladores de la oposición en un comunicado enviado a ANÁLISIS.

Desde el bloque remarcaron que la agenda legislativa es conducida por el oficialismo y que, por lo tanto, la falta de tratamiento del proyecto durante estos dos años no puede atribuirse a reparos planteados por la oposición. “Nuestro bloque no puso obstáculos para que esta ley se debatiera. Por el contrario, participamos activamente, analizamos el proyecto y presentamos propuestas concretas para mejorar una norma que consideramos necesaria”, afirmaron.

Entre los principales aportes planteados por el Bloque Justicialista se detalló:

- La presentación de declaraciones juradas patrimoniales con carácter anual.

- Criterios más precisos y transparentes para la valuación de los bienes declarados.

- Un mayor nivel de detalle en la declaración de criptoactivos.

- La incorporación de información laboral sobre familiares vinculados al Estado.

- Mayores exigencias para garantizar la idoneidad, independencia y transparencia de quien esté al frente de la Oficina de Ética Pública.

“Lo que estamos haciendo es aportar para que la ley sea mejor. Cuando un proyecto viene con media sanción y llega al Senado, lo lógico es que exista un debate que permita incorporar modificaciones, escuchar distintas miradas y enriquecer la norma”, sostuvieron finalmente.