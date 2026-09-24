Junto a Sidecreer, Frigerio lanzó un plan para refinanciar deudas y otorgar préstamos a estatales y jubilados

El gobernador Rogelio Frigerio anunció este jueves un nuevo plan de la tarjeta de crédito provincial Sidecreer consistente en tres ejes centrales: un plan de desendeudamiento, un programa de Educación Financiera para jóvenes a cargo del CGE y una línea de préstamos con “la tasa más baja del mercado” y un tope de 40% de descuento en las cuentas sueldo de los empleados públicos de la provincia.

El mandatario compartió el anuncio con el presidente de Sidecreer, Mariano Reyno, y el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello.

En ese marco, detalló que la reestructuración de deudas se suma al programa que ya ofrece el Banco Entre Ríos (Bersa) y que ningún agente del sector público podrá comprometer más del 40% de su haber en préstamos personales o ayudas económicas. “Vamos a poner un límite del 40 por ciento en los haberes para contraer cualquier tipo de préstamo”, explicó Frigerio.

“Entre Ríos, junto con La Pampa, es la provincia con el menor nivel de sobreendeudamiento, pero esto sirve para anticiparnos al problema. La angustia que implica que tu sueldo se lo lleven los acreedores, para nosotros implica la necesidad de intervención del Estado”, afirmó Frigerio.

Sidecreer va a ofrecer adelantos que se podrán tramitar 100% online a través de su app y de Mi Entre Ríos, mientras que para la reestructuración será necesario acercarse a las sucursales para un análisis particular de cada caso.

Por último, el gobernador adelantó que el plan incluye un componente educativo: el Consejo General de Educación trabaja en la incorporación de educación financiera en las escuelas. Como Estado no solo tenemos el rol de poner límites, sino de ayudar a sobrellevar una situación difícil y de educar financieramente a nuestros jóvenes desde temprana edad”, concluyó.

Créditos de Sidecreer por $2.000 millones

El programa también contemplará una nueva línea de préstamos administrada por Sidecreer. Para financiarla, la Provincia anunció una inversión de $2.000 millones.

Frigerio señaló que los créditos tendrán una de las tasas más bajas disponibles en el mercado, aunque durante el anuncio no se precisaron los montos máximos por beneficiario ni los requisitos para acceder.

La herramienta estará dirigida a empleados públicos y jubilados provinciales. Los detalles operativos, las condiciones de solicitud y la fecha de habilitación deberán informarse al momento de la implementación.

El objetivo será ofrecer una alternativa dentro del sistema provincial para quienes necesiten financiamiento, con condiciones que reduzcan el riesgo de recurrir a préstamos con costos elevados.

Refinanciación al 35% en hasta 48 meses

Sidecreer también participará del plan mediante un esquema destinado a reestructurar deudas existentes. La propuesta tendrá una tasa del 35% y un plazo de amortización de hasta 48 meses.

El nuevo mecanismo se sumará al programa de desendeudamiento y unificación de pasivos implementado mediante un acuerdo entre la Provincia y el Banco Entre Ríos.

La finalidad será que los beneficiarios puedan concentrar o reordenar sus compromisos financieros mediante cuotas más previsibles y plazos más extensos.

“Vamos a hacer un nuevo plan de refinanciamiento de deudas, que se suma al del Banco Entre Ríos, con una tasa del 35% y plazos de amortización de 48 meses”, resumió Frigerio.

Las autoridades deberán precisar posteriormente qué tipos de deuda podrán incluirse, los criterios de elegibilidad y el procedimiento para adherir al programa.

Educación financiera en las escuelas

El anuncio incorporó además una línea preventiva vinculada con la formación de niños y jóvenes. El Gobierno informó que trabaja con el Consejo General de Educación para sumar contenidos de educación financiera en las aulas.

La propuesta buscará brindar herramientas para comprender el funcionamiento del crédito, las tasas de interés, el endeudamiento y la administración responsable de los ingresos.

“Como Estado no solo tenemos el rol de poner límites y ayudar a sobrellevar una situación difícil, sino también el de capacitar y educar financieramente a nuestros jóvenes”, expresó el mandatario.

Frigerio sostuvo que esa formación deberá comenzar desde edades tempranas y ampliarse progresivamente durante la trayectoria educativa.

Cuatro ejes

El programa provincial tendrá cuatro ejes principales: la fijación de un límite del 40% para la afectación de haberes, la creación de una línea de préstamos de Sidecreer, la inversión de $2.000 millones para financiarla y la refinanciación de deudas al 35% en un plazo máximo de 48 meses.

A esas herramientas se añadirá la incorporación progresiva de educación financiera dentro del sistema educativo entrerriano.

El Gobierno provincial deberá comunicar ahora la reglamentación, la fecha de entrada en vigencia y los canales mediante los cuales trabajadores estatales y jubilados podrán solicitar los créditos o incorporarse al esquema de refinanciación.