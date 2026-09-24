La Provincia concretó el pago adeudado a los bomberos voluntarios

En el marco de una nueva reunión de gabinete encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, se destacó que el Gobierno de Entre Ríos saldó lo adeudado con los bomberos voluntarios. "Esta gobernación comenzó a cumplir con todas las exigencias que implicaba la ley y que nunca se había cumplido hasta ahora", sostuvo el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, al finalizar el encuentro.

Al respecto, Colello remarcó el cumplimiento integral de la ley reguladora del sector, la cual garantiza cobertura de salud para el personal sin obra social, seguros para vehículos y apoyo económico vitalicio. "La buena noticia es que hemos cumplido con el pago adeudado a los bomberos voluntarios. Recordemos que esta gobernación comenzó a cumplir la ley que rige y regula el sistema de bomberos voluntarios, cumpliendo con todas las exigencias que implicaba la ley y que nunca se había asumido hasta ahora", remarcó. "Esto incluye el pago de prestaciones de salud para los bomberos que no tienen obra social, los seguros de los vehículos y el apoyo económico individual a todos los bomberos voluntarios de manera vitalicia", agregó.

Colello también mencionó el cumplimiento con la Asociación Mutual de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos para la cobertura de salud, y el pago de las pensiones de bomberos voluntarios y del aporte de combustible a los cuarteles que no habían presentado la documentación oportunamente. "Hoy el ministro de Seguridad anunció que cumplimos con lo que gobernador se había comprometido en la última reunión que tuvimos con los bomberos voluntarios", acotó.

En materia financiera, el gabinete repasó también los anuncios vinculados a la tarjeta estatal Sidecreer. "Si bien no es un tema latente en la provincia, porque la tasa de morosidad en Entre Ríos es de la más baja; el gobernador quiso adelantarse a un posible problema y se tomó la decisión que la capacidad de endeudamiento de cualquier empleado público o jubilado en cualquier ítem va a ser de hasta el 40 por ciento cuando antes alcanzaban hasta el 80 por ciento. Además, lanzamos un programa de Sidecreer que tiene que ver con el refinanciamiento de deudas que tienen con la propia tarjeta, con la mejor tasa de la provincia del 35 por ciento de interés, y créditos personales de una tasa del 45 para nuevos préstamos personales", detalló.

Por último, se trató la transferencia del Hospital de la Baxada doctora Teresa Ratto. "Nosotros ya tenemos hecho el proyecto ejecutivo para poder terminar una obra que sin lugar a dudas cambiará el paradigma del sistema de salud de Paraná, la región y la provincia. Estamos trabajando la no objeción de PAMI para poder empezar la licitación y poder terminar de una vez por todas una obra tan anhelada para la provincia", concluyó.