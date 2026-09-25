AGMER rechazó la propuesta salarial del Gobierno y resolvió continuar el plan de lucha

El Congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) resolvió este viernes rechazar la propuesta de recomposición salarial presentada por el Gobierno de Entre Ríos en la última reunión paritaria y facultó a la conducción del sindicato a definir nuevas medidas de acción, según registró ANÁLISIS.

Desde horas de la mañana sesionó en Paraná el 213° Congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), que analizó la oferta salarial formulada por la provincia en la audiencia paritaria del martes 22 de septiembre.

Tras el debate, el Congreso sindical resolvió rechazar la propuesta por considerarla insuficiente, al sostener que no contempla el proceso inflacionario y que profundiza la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores docentes.

Entre las resoluciones adoptadas, Agmer también definió exigir al Gobierno provincial una nueva propuesta salarial que contemple una recomposición por encima de la inflación, tomando como referencia el mes de diciembre de 2025 en adelante.

Además, el Congreso resolvió continuar con el plan de lucha y facultó a la Comisión Directiva Central (CDC) del sindicato a ejecutar las medidas de acción que considere necesarias para reclamar una nueva propuesta salarial.





La propuesta del Gobierno

El rechazo se produce luego de la oferta presentada por la provincia en la audiencia paritaria del martes 22 de septiembre. Según informó el Gobierno, la propuesta contempla una recomposición salarial acumulativa superior al 7%, mediante incrementos remunerativos escalonados.

El esquema oficial establece un 3,5% de aumento con los haberes de septiembre, un 1,5% en noviembre y un 2% en diciembre.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la nueva oferta actualiza mensualmente la base de cálculo de los haberes y representa un incremento respecto de la propuesta presentada la semana anterior.

AGMER, en cambio, consideró que el porcentaje ofrecido no alcanza para recomponer el poder adquisitivo perdido frente a la inflación y reclamó una propuesta superadora.

De esta manera, el gremio docente mantiene abierto el conflicto salarial con el Gobierno provincial y anticipa la continuidad de las acciones gremiales en reclamo de una nueva instancia de negociación.