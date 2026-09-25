Bomberos voluntarios indicaron que Provincia les adeuda cinco meses por un monto cercano a los $90 millones

La Asociación Mutual de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos aclaró que la Provincia aún no canceló la deuda correspondiente a la Ley provincial N° 11.116, reguladora del sector, la cual garantiza cobertura de salud para el personal sin obra social, seguros para vehículos y apoyo económico vitalicio. Ante un comunicado de la Casa Gris en la que se afirmaba que se había "saldado la deuda con los bomberos voluntarios", desde la entidad se indicó a ANÁLISIS que "la deuda no ha sido cancelada en su totalidad". Ante la consulta sobre el monto que aún está pendiente de pago, se especificó que rondaría los 90 millones de pesos.

"La realidad es concreta: sobre una deuda que había acumulado nueve meses de atraso, la Provincia abonó el equivalente a cuatro meses, quedando pendientes de pago cinco meses. Por lo tanto, la deuda continúa vigente", remarcaron.

Y agregaron: "Es importante recordar que los recursos destinados a la cobertura de salud de los bomberos voluntarios que no cuentan con obra social no constituyen una dádiva ni un beneficio discrecional. Se trata de una obligación establecida por la Ley Provincial Nº 11.116".

En ese marco, recordaron que "estos recursos permiten garantizar la cobertura de aquellos integrantes del sistema de bomberos voluntarios que no cuentan con otra cobertura de salud. Detrás de cada mes adeudado hay personas".

"Hay bomberos voluntarios que son trabajadores independientes, changarines o que no poseen un empleo formal con cobertura. Sin embargo, cuando suena la sirena, están presentes. Salen a incendios, rescates, accidentes, inundaciones y todo tipo de emergencias. Arriesgan su vida para salvar la de los demás. Y lo hacen de manera voluntaria", subrayaron desde la entidad bomberil.

En esa línea, resaltaron que la Asociación Mutual de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos tiene la responsabilidad de garantizar las prestaciones previstas por la ley a quienes integran el sistema y no cuentan con otra cobertura. Y que para poder hacerlo, necesita recibir los recursos correspondientes.

"No estamos reclamando un privilegio. Estamos reclamando el cumplimiento de una obligación legal. Por eso, desde la AMBVER consideramos necesario aclarar que el anuncio de una cancelación total de la deuda no se corresponde con la situación real de los pagos recibidos por la Mutual. Valoramos los cuatro meses que fueron abonados. Pero cuatro meses abonados sobre nueve meses adeudados no significan la cancelación de la deuda. Quedan cinco meses pendientes", completaron.