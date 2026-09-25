Comedores escolares: “Los productos que ofrece Teknofood no son alimentos saludables”, afirmó Enderle

La abogada de Fundación Cauce, Valeria Enderle, valoró el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que hizo lugar parcialmente al recurso de amparo y precisó que la obligación del Estado provincial respecto de la alimentación escolar no se limita a excluir productos con sellos de advertencia.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Enderle señaló que “la sentencia de (el juez Juan Francisco) Malvasio, en cuanto a sus fundamentos, era un poco lo que nosotros habíamos pedido en relación a la alimentación saludable, segura, sostenible y variada de niños, niñas y adolescentes en nuestra provincia. Lo que nosotros advertimos con esa sentencia es que, en la parte resolutiva, no se vislumbraba todo lo que se necesitaba para una adecuada ejecución después de esa orden judicial, y por esa razón, y obviamente otras más que vimos en el curso del corto proceso de amparo, es que decidimos apelar. Y ayer el Superior Tribunal de Justicia lo que hizo fue precisar un poco más el alcance de la condena, obviamente haciendo lugar al amparo, diciendo que los niños tienen que comer no solamente una alimentación saludable y variada, sino que justamente lo que no tiene que incluir son los alimentos ultraprocesados, que es lo que ya Malvasio había indicado, estos alimentos que contienen los sellos de advertencia”.

Mencionó además que en el amparo de la entidad “no planteamos nada en relación al contrato con Teknofood ni a la licitación. Eso entendemos que corresponde a la esfera de las políticas públicas que desarrolla el gobierno de la provincia. Lo que nosotros sí obviamente estamos conformes es con esta precisión que hace el Superior Tribunal diciendo que no solamente está correcto que se excluyan los alimentos que tienen sellos, sino que también tiene que ser una alimentación en función de lo que indica la ley 10.594. Después, cómo el gobierno garantiza eso ya es una cuestión que debe decidir el gobierno; obviamente nosotros vamos a seguir apoyando todo lo que tenga que ver con una política pública relacionada con el compre local, con el compre agroecológico, pero eso ya no es algo que nosotros hayamos solicitado expresamente en el amparo, porque entendemos que eso es algo en lo que la justicia, como administradora de justicia, no se va a meter”.

Aclaró asimismo que “no hay un listado de alimentos correspondientes, claramente todo eso va a depender de la necesidad nutricional que tengan niños, niñas y adolescentes, va a depender de la posibilidad de compra y en los lugares que se vaya a comprar. Tiene que ser una alimentación saludable, esto no lo determina una norma, sino que lo determinan los profesionales de la salud, sean médicos o nutricionistas; es decir, para esto justamente hay que hacer evaluaciones y hay que definir exactamente qué corresponde para cada sector cuál es una alimentación saludable. No va a ser lo mismo una alimentación saludable para un adulto mayor que para un niño en situación de vulnerabilidad. Esto claramente hay una necesidad de evaluación y de corrección de una política pública”.

Consultada respecto de cómo seguiría el proceso judicial, Enderle indicó que “con esta precisión que hace el STJ de la condena, para nosotros ya estaría resuelto el asunto. Ahora claramente es tarea del gobierno de la provincia cumplir con esta orden judicial, excepto que ellos quieran continuar con otra instancia recursiva. De nuestro lado ya estaría finalizado. Obviamente que ahora depende todo de lo que es la ejecución de esta orden judicial, va a depender de cómo el gobierno de la provincia vaya cumpliendo con esto”.

Consultada por la continuidad del acuerdo con la empresa Teknofood, teniendo en cuenta que el gobierno provincial celebró el fallo judicial y anunció que “la Justicia permite continuar con la transformación del sistema de alimentación escolar en Entre Ríos”, la abogada explicó que “la cuestión depende de cómo el gobierno va a cumplir con esta orden judicial. Obviamente que hay que analizar y evaluar; a criterio técnico y a criterio de laboratorio los productos que ofrece Teknofood no son alimentos saludables, ni dentro de lo que indica la norma, ni dentro de los parámetros que contiene normativa nacional e internacional. Después, si ellos quieren hacer alguna adaptación o si a través de este comité interinstitucional, al cual nosotros no hemos sido llamados ni formamos parte, se determina que algún producto pudiera llegar a ingresar, eso tiene que ver con una decisión del gobierno que nosotros estaremos controlando estrictamente en el marco de la ejecución de la sentencia”.