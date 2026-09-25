Congreso de AGMER: “El colectivo docente viene planteando la necesidad de recuperar poder adquisitivo”

El secretario General de la Seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Manuel Gómez, se refirió al conflicto con el gobierno por la alimentación en comedores escolares y también a los desacuerdos salariales que se analizarán en el Congreso gremial.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Gómez sostuvo que “uno no puede estar gratificado por lo que resolvió la justicia en esta instancia, pero es para reconocer que lo que decíamos en su momento, más allá de los ataques que recibimos de por qué estábamos metiéndonos en algo que no nos correspondía, queda demostrado que cuando hablamos del plato de comida de nuestros estudiantes, cuando hablamos del sistema que las escuelas vienen organizando, que tienen que ver con una cuestión pedagógica, alimentaria, con nuestros estudiantes, no es un tema menor. No es un tema que es un mero trámite administrativo, que se trata meramente de un proceso licitatorio sin tener en cuenta los actores que estamos involucrados de alguna u otra manera. Y en este momento gratifica, obviamente, este estado de situación en el proceso judicial, porque es un debate mucho más complejo, que no puede ser solamente pensado en términos económicos, ni en términos de los mecanismos de distribución que tiene la producción”.

“Ni hablar de lo que habíamos mencionado del daño a las economías locales, de lo que es la propuesta alimentaria que había realizado la empresa que está muy lejos de cumplir con lo que está establecido en la ley, y acá queda claro que no eran cuestiones antojadizas de nuestros sindicatos, sino que tenían que ver con respetar lo que está normado y con volver a tener una mirada más amplia sobre lo alimentario, que tiene que ver con un trabajo incansable que se hace del equipo directivo y del equipo docente vinculado al aprender a comer. Parece una obviedad, pero en las primeras infancias hay un trabajo pedagógico que se realiza. En lo que implica enseñarle a un chico a comer una fruta, hay un proceso que en las escuelas entrerrianas es acompañado por los equipos directivos y los equipos docentes. Entonces, cambiar el mecanismo de cuajo sin tener participación de nuestra organización y de los que están involucrados, ya sea docentes o directivos, en cada una de las instituciones, nos pareció una barbaridad y el proceso judicial nos está dando la razón. Obviamente queremos que esto termine de la mejor manera, hoy está en un impasse este planteo que hace el gobierno provincial, y hay un reclamo certero de la docencia y de los equipos directivos y ojalá sostengan lo que habían anunciado de aumentar las partidas porque hoy son partidas irrisorias a lo que estaba planteándose otorgarle a Teknofood, empresa que iba a centralizar la compra desde Buenos Aires”, analizó.

Consultado por la continuidad del acuerdo con Teknofood ante la definición de la justicia de no entregar en los comedores escolares alimentos ultraprocesados ni con sellos de advertencia, Gómez apuntó que “en principio, va a tener que replantearse qué mecanismo va a quedar, obviamente que esto es una cuestión que la empresa tendrá que resolver ante la definición del gobierno provincial de avanzar en ese esquema. No es la cuestión de fondo si lo puede hacer o no Teknofood, el tema es que tiene que garantizar condiciones que hacen a la calidad nutricional, que hace a lo que está establecido por ley de no entregar a nuestros estudiantes productos que son ultraprocesados, que tienen octógonos que hacen menciones a cantidades de sodio, de azúcar, que no son recomendables para las infancias. Por lo tanto, apuntar a un esquema saludable, que es lo que estamos diciendo desde un primer momento, va a demandar que la empresa replantee el esquema original que se le había permitido de parte del gobierno provincial”.

Congreso y conflicto salarial

En relación con el ofrecimiento de aumento salarial que hizo el gobierno, que el gremio declaró insuficiente, el dirigente señaló que “de todos modos, en esta instancia paritaria se consideró ponerlo a consideración de la docencia entrerriana”. “Para nosotros esta es una instancia importante y se va a poner en discusión en base a lo que discutió el colectivo docente entrerriano y lo que nosotros venimos planteando hace tiempo desde que empezó esta discusión que no ha arribado a un acuerdo todavía en cuanto a las propuestas que se han realizado, y lo que se va a demostrar hoy y lo que se va a resolver en el Congreso va a ser la manifestación genuina de la docencia tirando por tierra aquellas versiones que instalan que las definiciones la toman solamente un par de dirigentes. Acá se va a demostrar que lo que va a resolver el AGMER tiene que ver con lo que el colectivo docente viene planteando desde principios de año y es esta necesidad de poder recuperar poder adquisitivo porque el proceso inflacionario se viene sosteniendo en nuestro país y las recomposiciones salariales han quedado muy lejos de lo que es la pérdida real del salario”, explicó.

“Esto se nota, se profundiza y es la preocupación que obviamente vamos a analizar en el Congreso y definiremos los pasos a seguir. Acá no va a quedar duda de lo que venimos sosteniendo, que tiene que ver con lo que está planteando la docencia. Acá no hay un discurso apoderado del sector sindical, sino que lo que plantea el AGMER tiene que ver con lo que los trabajadores de la educación en las escuelas están planteando. Hoy se puso a consideración esta propuesta, los compañeros ya se han manifestado porque las asambleas resolutivas ya sesionaron ayer y lo que resolveremos en este Congreso tiene que ver con la fortaleza que hace esta participación colectiva a través de nuestro sindicato”, definió.

En este contexto aseguró que la pobreza –datos que difundió ayer el INDEC- “golpea fuertemente. Nosotros vivimos de primera mano lo que pasa en la sociedad, nuestros estudiantes tienen familiares, padres, madres, adultos que son responsables de ellos y obviamente que esta realidad social golpea fuerte; golpea en la organización estudiantil, golpea en la organización de cada una de las instituciones, por estos desequilibrios que se producen cuando un papá o una mamá pierden un trabajo, pierden un ingreso; la reducción del mercado interno se hace sentir. Lo que se vive en los comedores, es un indicador, y después hay otros indicadores que tienen que ver con la vestimenta, con el acceso a ciertas tecnologías, el acceso a los útiles básicos que se demandan en una institución. Todo esto se palpa de primera mano”.

Describió que “es preocupante en ese plano el proceso de lo que implica el desgaste que está sufriendo el sistema educativo. No es casualidad que estas políticas neoliberales apunten a dos pilares de la organización de nuestra vida en sociedad, que tiene que ver con la salud y la educación. Para el sistema educativo y para infraestructura nos preocupa de sobremanera lo que se plantea en el Presupuesto 2027 donde directamente se plantea menos del 1% en la participación del Producto Bruto Interno. Esto que se está viendo en el deterioro de las rutas en la provincia de Entre Ríos esto, si uno lo traduce en las escuelas es ver en qué condiciones están las escuelas: en vez de tener vidrios tienen maderas, cartones, puertas deterioradas, la cuestión del mobiliario que no tiene reposición. Es alarmante y crítica la situación y esto se va a agravar si este Presupuesto 2027 se aprueba. Esperemos que los legisladores entrerrianos no acompañen este Presupuesto porque para el año que viene, si hoy estamos en esas condiciones, el año que viene se irá profundizando el deterioro del sistema educativo”.

“Todo es parte de un proceso y no podemos desconocer que hubo un viraje en la política educativa. Si repasamos los discursos a nivel nacional, no hay discursos que hablen de qué propone la política educativa. Y esos discursos que no están y no se avizoran porque no les interesa, se traducen en los hechos en que realmente no les interesa. Y el desfinanciamiento no es solamente una cuestión salarial, tiene que ver con la llegada del Estado, con políticas de programas de alfabetización, con becas, con el equipamiento de las bibliotecas; todo eso ha dejado de suceder. La ley establecía el 6% del Producto Interno para financiamiento y desde la década pasada estamos exigiendo que se fuera al 10%. Hay una voluntad inquebrantable de la docencia entrerriana que sostiene las escuelas, pero acá no se trata de voluntades, sino que se trata de políticas concretas, políticas activas, y la tiene que encarar el Estado Nacional y obviamente articulado con el gobierno provincial”, evaluó.

Respecto de los resultados de las Prueba PISA, consignó que “los modelos que se han implementado de evaluación distan mucho de hacer una evaluación real porque hay que separar. Muchas veces se nos plantea que no queremos ser evaluados y eso no es así; nosotros desde que ingresamos al sistema educativo lo hacemos a través de mecanismos de concursos públicos, pero cuando se llevan estas pruebas que son implantadas desde otros lugares, toman modelos esquemáticos, rígidos, que tratan de pensar una población estudiantil homogénea, desconociendo la diferencia que tienen las realidades institucionales. No hay posibilidad de tener una homogeneidad en la herramienta de evaluación sabiendo que en donde se va a aplicar tiene realidades totalmente diferentes. Entonces, obviamente, los resultados van a ser diferentes”.

Planteó que “esos resultados terminan siendo engañosos y donde terminan siendo más peligrosos es en la utilización política que luego se les da a esos resultados. A sabiendas de que el proyecto libertario tiene que ver con ajustar mecanismos de financiamiento a las escuelas según estos resultados, no nos deja más que decir que esto es un mecanismo perverso, y si el proyecto libertario a nivel nacional sigue vigente, para nosotros sería un retroceso enorme en lo que es la educación en la Argentina que conocemos”.