El Órgano de Revisión de Salud Mental trató casos de OSER, transporte escolar y custodia policial

El Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos (ORSMER) realizó este jueves su plenario mensual correspondiente a septiembre, en el que se abordó una amplia agenda de temas vinculados a la atención de usuarios y usuarias del sistema de salud mental de la provincia.

Del encuentro participaron el secretario ejecutivo del Órgano de Revisión, Martín Cabrera; la secretaria de la Defensoría General, Lorena Calí; la directora general de Derechos Humanos de la Provincia, María Emma Bargagna; y representantes de organizaciones de la sociedad civil: Laureana Espasandín, por la Asociación de Médicos y Médicas Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER); Norberto González y Brenda Fael, por la Asociación de Usuarios y Familiares de los Servicios de Salud Mental (Aufasam); y María de los Ángeles Bogarín y Camila Schonhals, por el Hogar de Cristo Paraná.

Dificultades de cobertura en OSER

Durante la reunión se realizó un intercambio sobre las dificultades en la cobertura por parte de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) de prestaciones de salud mental y discapacidad psicosocial, mental o intelectual. En ese marco, también se trató la situación de los recursos de amparo promovidos por familiares de afiliados ante esas dificultades.

El transporte escolar de alumnos con discapacidad

El plenario analizó una solicitud de intervención presentada por la Escuela San Francisco de Asís de Paraná, ante las dificultades existentes para el transporte de sus alumnos con discapacidad, derivadas de la ausencia de prestadores, lo que obstaculiza el acceso al derecho a la educación de quienes asisten al establecimiento. Ante esta situación, se decidió convocar a una reunión con las partes involucradas en la problemática.

Las consignas policiales en el Hospital Colonia de Diamante

Otro de los ejes tratados fue una presentación realizada por la dirección del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, sobre la actuación de funcionarios de las fuerzas de seguridad a cargo de la custodia de personas internadas. Entre las intervenciones acordadas, el plenario resolvió insistir con las recomendaciones para la utilización de las consignas policiales en el marco de la legislación vigente y el respeto de los derechos humanos.

Otros temas abordados

El plenario también trató la situación de un adolescente judicializado que permanece internado en un hospital, y las condiciones en que se implementa esa medida. Se dialogó, además, sobre internaciones en el Hospital Felipe Heras de Concordia que no fueron convalidadas por el Poder Judicial; las dificultades que atraviesa una clínica privada para poner en funcionamiento una casa asistida; la situación de una usuaria para la que se propone su ingreso a un dispositivo de Casa de Medio Camino; y una reunión mantenida por el ORSMER con la Dirección de Salud Mental y Sedronar respecto del funcionamiento de las comunidades terapéuticas en la provincia.

Pedido de informe sobre el plan de urgencia en salud mental

Finalmente, el plenario acordó solicitar un informe a la Dirección General de Salud Mental sobre los avances y el estado de implementación del plan estratégico dispuesto por el decreto que declaró la urgencia en la materia, con el objetivo de abordarlo en una próxima reunión del organismo.