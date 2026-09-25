Emiten alerta por tormentas para el domingo en 10 departamentos de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– anuncia lluvias para el fin de semana en distintas zonas de Entre Ríos. En particular, se esperan fenómenos más intensos para el domingo, para lo cual emitieron alerta.

El alerta es de nivel amarillo y está previsto para el domingo de mañana en 10 departamentos del centro y norte provincial: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador.

El SMN indicó que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.