La Liga de Intendentes del PJ exige igualdad en la distribución de recursos para la emergencia hídrica

Los intendentes justicialistas le reclaman al gobierno provincial igualdad de trato y criterios objetivos en la distribución de los recursos destinados a atender la emergencia climática.

La Liga de Intendentes del Partido Justicialista (PJ) se reunió este viernes en la localidad de El Pingo y puso en el centro de la discusión la necesidad de que el Gobierno provincial garantice la igualdad de trato y criterios objetivos en la distribución de los recursos destinados a atender la emergencia climática.

Ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño, los intendentes resolvieron solicitar al Gobierno provincial que informe de manera concreta qué recursos estarán disponibles, cómo serán distribuidos y bajo qué criterios accederán a ellos los distintos municipios, en el marco del Decreto Nº 2026-2660-E-GER-GOB.

La preocupación de los municipios justicialistas se plantea frente a una realidad concreta: los gobiernos locales ya están realizando tareas preventivas y conformando comités de emergencia con recursos propios, pero necesitan certezas sobre el acompañamiento provincial y nacional para poder responder ante una eventual emergencia social o de infraestructura.

En ese sentido, la Liga cuestionó especialmente la falta de información sobre la distribución de los recursos y planteó la necesidad de evitar cualquier criterio discrecional o partidario en la asistencia a los gobiernos locales.

Los intendentes también pusieron sobre la mesa el antecedente de los aportes del provinciales no reintegrables, señalando que los recursos recibidos hasta el momento se concentraron en localidades gobernadas por el oficialismo.

“Nuestros municipios hemos hecho y seguimos haciendo las acciones preventivas necesarias con los recursos que tenemos. Conformamos comités de emergencia junto a las instituciones locales, pero necesitamos tener la certeza de que, llegado el momento, vamos a contar con la asistencia necesaria tanto de la Provincia como de la Nación”, expresaron desde la Liga.

“Pedimos que la Provincia dé una respuesta sobre qué recursos va a destinar para atender esta emergencia, cuáles serán los criterios de distribución y que esos recursos lleguen en igualdad de condiciones a todos los municipios”, agregaron.

Desde la Liga remarcaron que la emergencia no puede quedar sujeta a criterios políticos y que, frente a una situación que puede afectar a cualquier comunidad, todos los municipios deben tener las mismas garantías de acceso a los recursos públicos.

Durante el encuentro también se evaluó la situación económica de los gobiernos locales, la caída de la actividad económica en las ciudades y el incremento de la demanda social que deben atender especialmente los municipios.

Asimismo, se abordó el posible cambio en el sistema electoral y se analizó la situación institucional del Partido Justicialista de Entre Ríos, con la participación de autoridades partidarias.

El encuentro forma parte de las reuniones periódicas que lleva adelante la Liga de Intendentes del PJ como espacio de intercambio y coordinación entre los gobiernos locales justicialistas de la provincia.