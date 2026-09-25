Sesiona el congreso de Agmer en Paraná

El dato surge de los mandatos que traerán los concejales al congreso que se convocó en la sede de la seccional Paraná, en Laprida 136. El Ejecutivo propuso un 7% de aumento -en la priemera reunión, el jueves 17- había propuesto solo un 3,5% para septiembre.

Los gremios habían anticipado de lo difícil del acuerdo: hablan de una pérdida frente a la inflación del 18%. Pero además comparan que el mínimo garantizado para el cargo testigo, el maestro de grado, está en $879.750 mientras que el valor de la canasta que mide línea de pobreza se ubica en $1.605.497.

El Gobierno presentó a los docentes un propuesta de aumento del 7% en forma escalonada, superior al 3,5% que había propuesto en la primera reunión, la semana última.

La propuesta oficial establece un esquema de aumentos escalonados de carácter remunerativo, distribuidos de la siguiente manera: incremento del 3,5% con los haberes del mes de septiembre, del 1,5% con los haberes del noviembre y del 2% con los haberes de diciembre.

La propuesta fue considerada por los miembros paritarios del principal sindicato del sector, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), como “claramente insuficiente ante lo retrasado que se encuentran los salarios respecto al proceso inflacionario. Estando convocadas las instancias orgánicas de Agmer, se definió -y así se lo hizo saber a la patronal- la realización de asambleas escolares que fijarán su posicionamiento para mandatar al órgano máximo de definición que es el congreso de la entidad, convocado para el viernes 25 de septiembre en Paraná”.

El sitio Entre Ríos Ahora recordó que la oferta del último martes fue la cuarta que presenta el Gobierno a lo largo de 2026 y la primera que se somete a discusión por parte de Agmer. Las tres anteriores fueron rechazadas y el Ejecutivo resolvió pagar el aumento por decreto.

Pero además la discusión en las escuelas derivó en la decisión del Consejo General de Educación (CGE) de habilitar asambleas en las escuelas. A través de la resolución Nº 1.431, dictada el 19 de mayo de 2025, Educación resolvió establecer que “toda actividad, ocupación, acción y/o uso de establecimientos educativos públicos de todos los niveles y modalidades de gestión estatal, que implicare la realización de asambleas o reuniones de personal” deberán finalizar “quince minutos antes del inicio de la jomada escolar o bien, comenzar después de transcurridos quince minutos de la finalización del horario de clases; no pudiendo en ningún caso, desarrollarse en horario de prestación del servicio educativo”.

A través de la circular N° 14, del 23 del actual, Educación habilitó la realización de asambleas de dos horas por turno para debatir la propuesta salarial del Gobierno, que se realizaron miércoles y jueves.