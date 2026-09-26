Frigerio acompañará a Milei a la Argentina Week y Entre Ríos será protagonista en la mayor vidriera de París

Frigerio acompañará a Milei a Francia para participar de la Argentina Week donde se promocionará al país y a la provincia.

El gobernador Rogelio Frigerio integrará la comitiva que acompañará al Presidente Javier Milei a París, donde entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre se desarrollará una nueva edición de la Argentina Week: una iniciativa concebida para presentar ante empresarios e inversores europeos las oportunidades de negocios que ofrece el país.

La misión reunirá a funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios con representantes de grandes compañías europeas. Para Entre Ríos, el viaje abre una oportunidad para exhibir su perfil productivo y buscar inversiones, mientras que para la Casa Rosada la presencia de mandatarios provinciales tiene también una dimensión política.

De esta forma, Entre Ríos tendrá representación en uno de los principales escenarios internacionales que el gobierno de Javier Milei prepara como un acontecimiento de estratégica prioridad para el comercio exterior.

La presencia de Frigerio adquiere una relevancia particular porque la convocatoria no estará limitada al gabinete nacional. La delegación reunirá a un grupo de gobernadores de distintas provincias, además de funcionarios, empresarios y representantes de organismos internacionales y grandes compañías europeas. Según las últimas informaciones disponibles, entre los mandatarios que confirmaron su participación figuran -además de Frigerio- Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Ignacio Torres, Alfredo Cornejo, Gustavo Sáenz, Juan Pablo Valdés, Leandro Zdero, Carlos Sadir, Marcelo Orrego, Raúl Jalil y Claudio Vidal.

El dato político no es menor: la Casa Rosada busca mostrar en París una imagen de articulación entre Nación y provincias alrededor de una agenda centrada en inversiones, producción y apertura de mercados. Al mismo tiempo, para los gobernadores el viaje representa una posibilidad de llevar al escenario internacional proyectos concretos de sus territorios y establecer vínculos con potenciales inversores. En ese esquema se inscribe la participación de Frigerio.

Imagen de archivo del 25 de agosto pasado. Frigerio recorrió el Puerto de Diamante, donde destacó las inversiones y el trabajo conjunto con el sector privado para fortalecer la actividad portuaria y logística. “Más puertos y más actividad portuaria es más trabajo para los entrerrianos, más riqueza y más generación de empleo”, afirmó.

Una oportunidad para poner a Entre Ríos en el mapa europeo

La Argentina Week será, ante todo, una plataforma de promoción económica. El Gobierno nacional pretende reunir en París a referentes de sectores estratégicos de la economía argentina con empresarios y ejecutivos europeos interesados en ampliar sus inversiones.

La agenda estará concentrada en áreas como energía, minería, agroindustria, infraestructura, tecnología e inteligencia artificial. También habrá espacios dedicados al comercio internacional, la seguridad jurídica y las oportunidades que pueda abrir el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Para Frigerio, el desafío será insertar a Entre Ríos dentro de esa conversación.

La provincia no tiene el perfil minero o hidrocarburífero de Neuquén, Río Negro o algunas jurisdicciones cordilleranas, pero cuenta con una estructura productiva vinculada fuertemente con la agroindustria, las economías regionales, la producción avícola, citrícola, arrocera y láctea, además de un entramado industrial y una ubicación estratégica dentro del corredor productivo del litoral.

La agenda provincial podría incluir oportunidades vinculadas con producción, logística, infraestructura y actividad portuaria, aunque los detalles de la presentación específica que realizará Frigerio todavía no fueron difundidos oficialmente.

El desafío, por lo tanto, será traducir las características productivas de Entre Ríos al lenguaje que domina una reunión internacional de negocios: proyectos concretos, condiciones para invertir, capacidad exportadora, infraestructura disponible y previsibilidad para el capital.

Como señaló un funcionario provincial a ANÁLISIS: “No se trata solamente de mostrar qué produce la provincia, sino de explicar por qué una empresa europea debería considerar a Entre Ríos como destino de una inversión”.

Imagen de archivo del 11 de septiembre pasado, cuando el gobernador Rogelio Frigerio recorrió plantaciones de cítricos en Concordia, mantuvo un encuentro con representantes de la Cámara de Exportadores de Citrus con quienes analizó las dificultades de la actividad y las oportunidades para fortalecer y ampliar los mercados de exportación.

La agroindustria como carta de presentación

La estructura económica entrerriana ofrece una particularidad que puede resultar relevante en una ronda de negocios de estas características: la provincia combina producción primaria, transformación industrial y posibilidades de exportación.

El complejo avícola, la producción citrícola, el arroz, los lácteos y otras actividades agroindustriales forman parte de un entramado que permite presentar a Entre Ríos como una provincia con capacidad para agregar valor a sus recursos y conectarse con mercados internacionales.

A esto se suma una ubicación geográfica que puede ser presentada como un activo logístico. Entre Ríos forma parte del corredor del litoral argentino y mantiene conexiones con los principales centros productivos y comerciales de la región.

La infraestructura aparece, en ese sentido, como uno de los puntos centrales de cualquier agenda de inversión.

El propio gobierno provincial viene colocando el desarrollo vial, la conectividad y los proyectos de infraestructura entre sus prioridades. En agosto, por ejemplo, el gobernador participó de la inauguración de la ampliación y modernización tecnológica de la planta de Itasa, en Paraná, una inversión de 3.000.000 de dólares realizada bajo el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones provincial. La empresa incorporó tecnología para aumentar su capacidad productiva y abastecer, entre otros mercados y proyectos, a sectores vinculados con la energía, petróleo, gas y minería.

Ese tipo de experiencias puede funcionar como carta de presentación: inversiones que ya se concretaron y que permiten mostrar que existen empresas dispuestas a ampliar su capacidad productiva bajo determinadas condiciones.

París como escenario para el desembarco empresario

La Argentina Week tendrá una dimensión que excede ampliamente la participación de los gobernadores. El miércoles 30 de septiembre está prevista una recepción y cena de bienvenida en la Embajada Argentina en Francia. Al día siguiente, el núcleo del encuentro se trasladará al Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde se desarrollará un plenario multisectorial dedicado a las fuerzas que impulsan el crecimiento argentino y a las oportunidades de inversión.

La agenda incluirá exposiciones de funcionarios nacionales y paneles con empresarios argentinos y europeos. Para el Gobierno, el objetivo es mostrar un cambio en las condiciones macroeconómicas y regulatorias del país y, a partir de allí, acelerar decisiones de inversión.

La jornada tendrá además un capítulo político de alto nivel: está prevista una recepción en el Palacio del Elíseo junto al presidente francés Emmanuel Macron.

El jueves 2 de octubre será el turno de las reuniones sectoriales, donde los gobernadores tendrán una participación especialmente importante. Habrá encuentros sobre energía y minerales críticos en la Agencia Internacional de Energía; tecnología e inteligencia artificial en la Embajada Argentina; comercio internacional y seguridad jurídica en la Cámara Internacional de Comercio; y un segmento dedicado al sector pesquero y las oportunidades derivadas del vínculo entre el Mercosur y la Unión Europea. Es precisamente en esas instancias donde la participación provincial puede adquirir mayor sentido.

Gobernadores en París: una delegación con doble lectura

La presencia de los gobernadores responde a una lógica económica, pero también tiene una dimensión política.

Para la Casa Rosada, mostrar a mandatarios provinciales de diferentes espacios acompañando al Presidente permite transmitir a los empresarios extranjeros una imagen de coordinación institucional alrededor de determinadas políticas económicas.

La cuestión tiene especial importancia porque la Argentina Week se desarrolla en un momento en el que el Gobierno nacional mantiene negociaciones con las provincias por distintos aspectos de su agenda legislativa y presupuestaria.

Sin embargo, reducir la presencia de los gobernadores a una fotografía política sería insuficiente. Cada mandatario llega a París con intereses propios. Y así como Neuquén puede hablar de hidrocarburos y Vaca Muerta; Río Negro, hará lo propio con energía, minería y producción. Mendoza, petróleo, minería y agroindustria. Chubut y Santa Cruz podrán mostrar sus recursos energéticos y pesqueros. Salta y Catamarca tienen una fuerte agenda minera. Y Entre Ríos, en cambio, tiene otra composición productiva y más amplia.

La carpeta que lleva Frigerio habla de la diversidad de perfiles que es, precisamente, uno de los argumentos para la convocatoria. La intención es mostrar que la posibilidad de invertir en Argentina no se limita a un único territorio ni a una sola actividad.

Frigerio y su vínculo con la Casa Rosada

La presencia del gobernador entrerriano también tiene una lectura política propia. Frigerio mantiene una relación de diálogo con la administración de Milei y, desde su llegada al gobierno provincial, ha buscado sostener canales institucionales con la Nación aun en momentos de fuertes diferencias entre los gobernadores y la Casa Rosada.

Su inclusión en la delegación lo ubica entre los mandatarios provinciales más gravitantes que participarán de manera directa de esta actividad internacional que es impulsada por la administración Milei.

El viaje, de todos modos, no supone una identidad absoluta entre las posiciones de cada gobernador y el Gobierno nacional. La característica común es otra: la necesidad de atraer inversiones, ampliar mercados y encontrar mecanismos para impulsar las economías de sus distritos. Y en el caso entrerriano, esa agenda tiene un peso particular debido a la importancia de las actividades agroindustriales y exportadoras.

Imagen de archivo del 7 de agosto, cuando el gobernador Rogelio Frigerio inauguro las obras de ampliación y modernización tecnológica de la planta de aceros Itasa en Paraná.

El desafío de convertir contactos en inversiones

La gran pregunta que quedará después del encuentro será qué resultados concretos produce la misión. Una ronda de negocios puede generar contactos, reuniones, compromisos preliminares y anuncios. Pero, la transformación de esos contactos en inversiones efectivas requiere después estudios de factibilidad, decisiones corporativas, financiamiento, marcos regulatorios y condiciones macroeconómicas.

El Gobierno provincial ya cuenta con un antecedente reciente en ese sentido: el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), bajo cuyo marco se concretó la ampliación de Itasa por tres millones de dólares.

La discusión sobre las condiciones para invertir será, probablemente, uno de los puntos centrales de las conversaciones en París. Para un empresario europeo, el atractivo de una provincia no depende únicamente de sus bienes y recursos naturales o de su capacidad productiva. También pesan la infraestructura, los costos logísticos, la disponibilidad energética, la estabilidad normativa, la presión tributaria, el acceso a mercados y la posibilidad de proyectar un negocio a largo plazo. En ese terreno se jugará buena parte de la oportunidad entrerriana.

Una vidriera para la provincia

La participación de Frigerio en París coloca a Entre Ríos dentro de una delegación nacional que buscará presentar al país ante algunos de los principales actores económicos de Europa.

Para el Presidente, la Argentina Week será una oportunidad para defender ante inversores el rumbo de su administración y exhibir el acompañamiento de sectores empresarios y mandatarios provinciales.

Para Frigerio, en cambio, el objetivo puede ser más específico: conseguir que Entre Ríos forme parte del mapa de oportunidades que las empresas europeas evalúan cuando miran hacia la Argentina.

El gobernador llegará a París con una provincia cuya principal fortaleza está vinculada con la producción y la agroindustria, pero que también intenta ampliar su perfil mediante inversiones industriales, infraestructura, logística y nuevas oportunidades de exportación.

El desafío será aprovechar la agenda nacional sin perder el foco provincial. Porque detrás de los grandes nombres de las empresas, de los organismos internacionales y de la reunión con Macron, la discusión será esencialmente concreta: qué inversiones pueden llegar a la Argentina, qué proyectos pueden instalarse en las provincias y qué condiciones pueden ofrecer los gobiernos para que esos anuncios se conviertan en actividad económica.

En ese tablero, Frigerio tendrá tres días para mostrar que Entre Ríos no sólo produce para la Argentina, sino que también puede ser presentada como una plataforma para producir, invertir y exportar desde el corazón del litoral.

La Argentina Week de París será, en definitiva, una vidriera internacional para el Gobierno de Milei, pero también una oportunidad para que los gobernadores conviertan esa vidriera nacional en una agenda propia.

Para Entre Ríos, el desafío estará en que el nombre de la provincia no quede solamente asociado a la fotografía de la delegación presidencial, sino que pueda aparecer en las conversaciones que siguen cuando las cámaras se apagan: las de los proyectos, las inversiones y las decisiones empresariales que -eventualmente- puedan llegar desde Europa.