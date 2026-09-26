Movimiento Derecho al Futuro hizo un plenario abierto en Paraná en apoyo a la candidatura de Axel Kicillof

Con la presencia del presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná, David Cáceres, del concejal Sergio Elizar, de la intendenta de El Pingo. Laura Rupp y el intendente de Feliciano, Damián Arévalo, además de los secretarios generales de ATE Oscar Muntes, de Dragado y Balizamiento, Oscar Barbieri, de Sanidad, Mariela Ponce, de Personal de Vialidad Nacional, Néstor Mesa, de docentes universitarios, Analía Matas, de los ex ministros Roberto Shunk, Marcelo Casaretto y Sonia Velázquez, como también de los presidentes de los Consejos Departamentales del PJ Nogoyá y del Departamento Islas, presidentes de unidades básicas, dirigentes y militantes de distintas agrupaciones políticas de Paraná y de la provincia, se realizó el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro Paraná, que tiene entre sus referentes al presidente de la Departamental Paraná del PJ, Jorge “Kinoto” Vázquez.

Bajo la consigna “Axel Kiciloff Presidente”, se reunieron en la sede del sindicato del Personal de Vialidad Nacional más de 200 militantes que ven en Kiciloff la alternativa para gobernar el país a partir de 2027. Luego de un saludo de bienvenida, los asistentes se distribuyeron en seis comisiones para discutir en base a un documento previo la conformación del Movimiento Derecho al Futuro Paraná, su estrategia política y el modelo de acumulación para construir el objetivo de Axel Kiciloff Presidente.

“A través de sobrados intercambios entre Axel y expresiones de nuestro pueblo queda mostrado que el compañero gobernador de Buenos Aires dispone del óleo sagrado que el General Perón requería como don para conducir el proceso político. Está en nosotros como militantes aportar al proceso necesario para que las condiciones que un líder dispone puedan consumarse en un proceso político: construir Proyecto, doctrina y organización. Es decir, un nuevo sujeto político bajo las banderas históricas del peronismo ajustado a las demandas de este tiempo para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”, se destacó en un comunicado de prensa.

“Un líder sin pueblo es tan inútil para un proceso soberano y de justicia social como un pueblo sin liderazgo. Axel ha hecho y continúa haciendo lo suyo para impulsar el proceso de liberación.” Se señala entre las conclusiones del debate en comisiones, donde entre otras cuestiones se reclamó un proceso de renovación de las estructuras del PJ y la convocatoria a internas para elegir democráticamente la conformación de la propuesta electoral para los comicios nacionales y provinciales”, se completó en el mismo comunicado a los medios.

“La necesidad de traducir en propuesta política la movilización que el conflicto social dispara contra las políticas de ajuste y entrega de la soberanía de los gobiernos nacionales de Milei y provincial de Frigerio a través de una fuerte intervención en el territorio y cercanía con los que sufren el ajuste”, fue una de las líneas de construcción política que se acordó para aportar a la estrategia de Kiciloff Presidente.

El encuentro cerró con la palabra de Vázquez, quien luego de señalar que “La libertad de Cristina Fernández no se trata de una cuestión de índole judicial sino de una política pura de acumulación popular que debe confluir en la presidencia de Axel”, culminó convocando “a llevar adelante la tarea que nos devuelva la condición de militantes, la condición de protagonistas, la condición de sujeto político que construya el triunfo de un Proyecto Nacional de Independencia Económica, Justicia Social y Soberanía Política de la mano de Axel Kicillof.”