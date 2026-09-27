Entre Ríos articula financiamiento internacional por US$ 492,5 millones para infraestructura y desarrollo

La provincia administra una cartera de seis programas financiados por organismos internacionales que, en conjunto, representan préstamos por 492,5 millones de dólares. Los recursos están destinados a ampliar la capacidad de inversión en infraestructura vial, saneamiento, conectividad y desarrollo productivo en distintos puntos del territorio entrerriano.

La estrategia adquiere relevancia porque se trata de proyectos de escala que demandan inversiones que exceden las posibilidades de financiamiento de corto plazo de la administración provincial. En ese esquema, el crédito internacional funciona como una herramienta para sostener obras de infraestructura y programas de apoyo a la producción.

Los seis programas son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La cartera combina iniciativas ya finalizadas con otras en ejecución y proyectos que avanzan hacia su implementación.

La Secretaría General de la Gobernación, a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), tiene a su cargo la gestión y ejecución de los programas y articula su desarrollo con los organismos provinciales que participan de cada proyecto.

“Pese al contexto económico nacional, la Provincia logró estabilizar sus cuentas, recuperar obra pública y mejorar indicadores financieros”, señaló el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello.

Desde la UEP, el coordinador general Gustavo Cusinato destacó que los programas responden a necesidades concretas y a las prioridades de inversión definidas por la administración provincial. “No se trata de tomar financiamiento por tomarlo, sino de definir con claridad para qué se necesitan esos recursos y orientarlos hacia las prioridades que tiene la provincia”, sostuvo.

Del crédito a la obra concreta

Uno de los programas que ya concluyó es el de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, financiado por el BID por 50 millones de dólares. Entre sus principales resultados se encuentra la readecuación integral del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia y la incorporación de tecnología para modernizar el Centro de Frontera Concordia-Salto.

El programa también tuvo una componente de apoyo directo al sector privado. A través del Fondo Multisectorial de Salto Grande se otorgaron 2.667 millones de pesos en Aportes No Reembolsables (ANR) para 296 inversiones productivas y turísticas en Concordia, Colón y Federación.

A esto se sumaron 78 proyectos de energías renovables, que recibieron 1.376 millones de pesos en ANR, con una cobertura equivalente al 60 por ciento de cada inversión privada.

El programa incluyó además equipamiento de accesibilidad para personas con discapacidad destinado a complejos turísticos, mejoras en espacios recreativos del Perilago de Concordia y estudios vinculados con cadenas de valor, desarrollo termal y alternativas logísticas. Entre estas últimas se encuentra la proyección de un puerto de barcazas en Concordia.

Saneamiento y servicios esenciales

Otra de las líneas de inversión se concentra en el saneamiento de las ciudades de la Cuenca del Río Uruguay. El programa correspondiente cuenta con financiamiento del BID por 80 millones de dólares.

La iniciativa contempla la optimización de la planta depuradora de efluentes de Gualeguaychú, la construcción y remodelación integral del sistema cloacal de Concepción del Uruguay y una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en Colón.

El criterio es avanzar sobre infraestructura que, además de requerir inversiones de magnitud, resulta determinante para el desarrollo urbano y la prestación de servicios.

“Pese al contexto económico nacional, la Provincia logró estabilizar sus cuentas, recuperar obra pública y mejorar indicadores financieros”, indicó el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello.

La infraestructura vial como soporte de la producción

La mayor parte de la cartera está vinculada con la infraestructura vial y su relación con la actividad productiva. El Programa de Caminos para el Desarrollo Productivo, financiado por CAF por 40 millones de dólares, contempla la reconstrucción de 64,7 kilómetros del camino Viale-Arroyo El Durazno. El corredor atraviesa una zona caracterizada por la actividad agrícola, ganadera y láctea, por lo que la intervención apunta a mejorar la transitabilidad y facilitar la salida de la producción.

A esta iniciativa se suma el Programa de Desarrollo Productivo del Sector Apícola (PROSAF), financiado por el FIDA con 15 millones de dólares. El programa contempla infraestructura vial y accesos, equipamiento y otras herramientas destinadas al fortalecimiento del sector.

El programa de mayor volumen financiero de la cartera es el de Infraestructura Vial Sostenible para el Desarrollo Productivo de Entre Ríos, que cuenta con 280 millones de dólares del BID.

Entre sus principales intervenciones figuran la rehabilitación y reconstrucción de las rutas provinciales 1 y 2, la construcción de la Circunvalación de Nogoyá, la reconstrucción del puente sobre el arroyo Sauce y la readecuación del Canal Mihura, en Gualeguay.

La cartera se completa con el Programa de Conectividad y Desarrollo Vial de la provincia de Entre Ríos (Condver), financiado por el BCIE por 27,5 millones de dólares. Incluye intervenciones sobre la ruta provincial A08, en Islas del Ibicuy, y la construcción de dos nuevos puentes: uno sobre el arroyo Desmochado, en el departamento Tala, y otro sobre el arroyo El Sauce, en el departamento Gualeguaychú, además de sus respectivos accesos.

Una herramienta para ampliar la inversión

El conjunto de programas configura una cartera diversificada: combina infraestructura vial, saneamiento, conectividad y asistencia al sector productivo, con proyectos distribuidos en diferentes regiones de Entre Ríos.

Más allá del volumen global -492,5 millones de dólares-, el rasgo central de la cartera es su capacidad para concentrar financiamiento de largo alcance en obras que requieren inversiones que la provincia no podría afrontar, según plantea el propio esquema presentado, únicamente con recursos de corto plazo.

La Unidad Ejecutora Provincial articula estos programas con las áreas involucradas y convierte el financiamiento obtenido en proyectos concretos, algunos ya concluidos y otros actualmente en ejecución o en etapa de implementación.

El desafío planteado por la administración provincial es, en ese sentido, vincular el acceso al crédito con una agenda definida de inversión: caminos para mejorar la circulación de la producción, infraestructura sanitaria, conectividad y proyectos destinados a fortalecer actividades productivas y turísticas.

La cartera de financiamiento internacional aparece así como uno de los instrumentos utilizados por Entre Ríos para ampliar su capacidad de inversión y avanzar en infraestructura considerada estratégica para el desarrollo del territorio.