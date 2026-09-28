Docentes formalizan el rechazo al ofrecimiento del gobierno en un nuevo encuentro paritario

La respuesta de las organizaciones sindicales se definió luego de asambleas y congresos realizados durante la semana pasada. Tanto la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) como la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) anticiparon que desestimarán el ofrecimiento presentado por el Ejecutivo.

El Congreso Extraordinario de Agmer resolvió el viernes, por unanimidad, rechazar la propuesta y exigir una nueva pauta salarial que garantice un incremento por encima de los índices de precios, tomando como base el sueldo de diciembre de 2025.

La oferta oficial contempla aumentos remunerativos del 3,5% en septiembre, 1,5% en noviembre y 2% en diciembre, con base de cálculo en el mes inmediato anterior, publicó Apf Digital.

Desde Agmer consideraron que el esquema no alcanza para frenar el deterioro del poder adquisitivo de los salarios docentes. Además, el Congreso aprobó la continuidad del plan de lucha y facultó a la Comisión Directiva Central a disponer medidas de fuerza si no se presenta una propuesta superadora.

Por su parte, AMET informó que, tras dos jornadas de asambleas en las escuelas, sus delegados y delegadas acordaron rechazar la oferta salarial. También propusieron medidas de fuerza que serán evaluadas por la Comisión Directiva y deberán consensuarse con los demás gremios, según lo resuelto por el último Congreso de la entidad.

Por su parte, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) había anticipado que la oferta presentada por el Estado provincial “resulta insuficiente para recomponer el salario frente a la pérdida del poder adquisitivo”.

La última oferta oficial contempla un incremento remunerativo del 7% en tres tramos: 3,5% en septiembre, 1,5% en noviembre y 2% en diciembre. El esquema incluye, además, la actualización de la base de cálculo en cada mes en que se aplique el aumento.

La reunión de este lunes será una nueva instancia de la negociación entre los sindicatos docentes y el Gobierno provincial, luego de que las organizaciones se comprometieran a comunicar su respuesta definitiva en el encuentro paritario.