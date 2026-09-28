Provinciales

El jueves 1 de octubre iniciará el cronograma de pagos para la administración pública provincial

28 de Septiembre de 2026 - 10:30

El gobierno provincial dio a conocer el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de septiembre para los agentes activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos. El esquema de pagos se comenzará el jueves 1 de octubre y finalizará el jueves 8.

A través del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, se confirmó la distribución de los tramos según el monto de los ingresos percibidos.

Cronograma de pagos:

  • Jueves 1 de octubre: haberes hasta 1.020.000 pesos.
  • Vienes 2 de octubre: haberes desde 1.020.001 hasta 1.320.000 pesos.
  • Lunes 5 de octubre: haberes desde 1.320.001 hasta 1.510.000 pesos. (Acreditación sábado 3 de octubre).
  • Martes 6 de octubre: haberes desde 1.510.001 hasta 1.820.000 pesos.
  • Miércoles 7 de octubre: haberes desde 1.820.001 hasta 2.420.000 pesos.
  • Jueves 8 de octubre: haberes desde 2.420.001 en adelante.

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