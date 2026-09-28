El jueves 1 de octubre iniciará el cronograma de pagos para la administración pública provincial

El gobierno provincial dio a conocer el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de septiembre para los agentes activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos. El esquema de pagos se comenzará el jueves 1 de octubre y finalizará el jueves 8.

A través del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, se confirmó la distribución de los tramos según el monto de los ingresos percibidos.

Cronograma de pagos: