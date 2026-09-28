En rechazo a la propuesta salarial del 3,5% que se pagará por decreto, Agmer va al paro miércoles y jueves

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) dispuso la convocatoria a un paro de actividades para el miércoles y el jueves de esta semana en rechazo a la propuesta salarial.

La medida se confirmó luego de que este lunes representantes del gremio asistieran a la audiencia paritaria con autoridades del gobierno.

Allí se sostuvo la propuesta de aumento del 3,5 por ciento y, ante la negativa sindical, desde el gobierno se anticipó que se liquidará por decreto por planilla complementaria con los haberes de septiembre.

“Tal como lo definiera nuestro congreso reunido en Paraná el pasado viernes, se define la realización de 48 horas de paro, las que se harán efectivas el próximo miércoles 30 de septiembre y el jueves 1 de octubre”, se informó luego desde Agmer, “en rechazo al ofrecimiento del gobierno de un aumento del 3,5 por ciento por insuficiente”.