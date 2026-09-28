Profesionales de la salud nucleados en ATE rechazaron la nueva planificación de Enfermería

Profesionales de la salud enrolados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazaron la nueva normativa de planificación del recurso humano de Enfermería implementada por el Ministerio de Salud de Entre Ríos y advirtieron que su aplicación profundizaría la sobrecarga laboral del sector. En conferencia de prensa explicaron que la medida incorporaría dos jornadas mensuales adicionales de ocho horas y cuestionaron que no haya sido discutida previamente en la Comisión Asesora establecida por la Ley Provincial de Enfermería Nº 10.930.

Silvia Lubo, licenciada y profesora en Enfermería y representante de ATE, sostuvo que el gremio se opuso a la nueva planificación. “Nosotros rechazamos totalmente esta nueva planificación. Es una resolución que sacó el Ministerio de Salud en base a la planificación del recurso humano de Enfermería”, señaló.

Según explicó, uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el procedimiento utilizado para definir los cambios. “Esta nueva resolución va en contra de lo que establece la Ley de Enfermería. La ley crea una Comisión Asesora y todo lo que tenga que ver con la reglamentación y con el recurso humano de Enfermería tiene que pasar por esa comisión”, afirmó.

Cuestionamientos por las jornadas laborales

ATE había planteado previamente la necesidad de discutir la planificación de los recursos humanos dentro de la Comisión Asesora. La entidad sostuvo que este organismo tiene entre sus funciones el análisis y la planificación del personal de Enfermería y está integrado por representantes del Ministerio de Salud, organizaciones sindicales y entidades formadoras.

Lubo afirmó que esa instancia no se habría cumplido antes de aprobarse la nueva normativa. “No se trabajó dentro de la Comisión Asesora, si bien ATE venía reclamando que se trabajara porque es una necesidad del recurso humano y un pedido de los compañeros del sector”, expresó.

En ese marco, planteó que uno de los principales efectos sería el incremento de la carga horaria. “Lo que hace esta nueva resolución es sobrecargar el sector con dos jornadas más de trabajo de ocho horas”, aseguró. A su vez, consideró que el sistema público ya enfrentaba una demanda elevada y sostuvo que las dificultades en las obras sociales habían provocado una mayor concurrencia a hospitales y centros asistenciales.

“Afecta el cuidado que brindamos y nuestro propio cuidado”

Yanina Coradini, licenciada en Enfermería y especialista en Terapia, puso el foco en las consecuencias que, según evaluó, podría tener el aumento de las jornadas tanto para los profesionales como para los pacientes.

“Preocupa que esta sobrecarga de trabajo al personal que cuida repercute en muchas otras áreas, no solamente en el cuidado que se le ofrece a la comunidad”, manifestó. Además, sostuvo que cubrir la demanda mediante más guardias del personal existente podría reducir la incorporación de nuevos trabajadores.

Coradini también describió las particularidades de la actividad. “Rotamos las 24 horas del día, trabajamos tres fines de semana de los cuatro que trae un mes y se desconocen todas estas particularidades de nuestro trabajo, afectando el cuidado que brindamos y nuestro propio cuidado”, remarcó.

Reclamo por mayor cantidad de enfermeros

Por su parte, la licenciada Mabel Varisco aportó cifras sobre la demanda que enfrenta el Hospital San Martín. De acuerdo con los datos mencionados durante la entrevista, en un período de 20 días la guardia atendió alrededor de 6.000 pacientes con diferentes niveles de complejidad.

“La calidad de atención no está garantizada, que es lo primero que el Estado tiene que garantizar a la población”, sostuvo. Al referirse específicamente a Cuidados Críticos, indicó: “Es un sector anexo de la guardia que tiene 15 camas y hoy trabaja con cinco enfermeros por guardia”.

La profesional estimó, además, que en Entre Ríos había unos 5.000 trabajadores de Enfermería y afirmó que alrededor del 60% se encontraba en una situación laboral precaria, principalmente bajo modalidades de suplencia. “Hoy no alcanza ni en los centros de salud ni en los hospitales”, aseguró.

La situación edilicia y las jornadas prolongadas

Varisco también se refirió a las condiciones del Hospital San Martín y mencionó particularmente el servicio de Diálisis. “Tenemos un servicio de diálisis que se está haciendo a pedazos desde hace años y nadie le da importancia a esa situación. Tenemos el entrepiso apuntalado hace un montón de años”, expresó.

Otro de los reclamos estuvo relacionado con las denominadas prolongaciones de jornada. Según indicó la entrevistada, persistían pagos pendientes correspondientes a períodos anteriores. “Hay prolongaciones que se deben del año 2024 y recién se están liquidando algunas del 2025”, afirmó.

ATE ya había reclamado anteriormente por la demora en estos pagos. En abril de 2025, el sindicato informó que había realizado gestiones ante el Ministerio de Salud para agilizar la liquidación de las jornadas extendidas del personal de Enfermería.

Continuidad de las protestas

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, acompañó el planteo de las profesionales y vinculó el reclamo con las medidas gremiales previstas para esta semana.

“Este tema puntual nos tiene muy preocupados por la realidad que estamos viviendo con los trabajadores de Salud y de Enfermería”, expresó Muntes. Luego enumeró entre los principales reclamos del sector el salario, las condiciones de trabajo y la precarización laboral.

Finalmente, adelantó que el sindicato buscaba extender las manifestaciones a distintos puntos de Entre Ríos. “En toda la provincia tiene que haber manifestaciones, en toda la provincia tiene que haber un claro grito de defensa de la salud pública”, señaló.