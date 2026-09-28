Renovaron alerta amarillo por tormentas en Entre Ríos: prevén hasta 50 mm y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- renovó este lunes el alerta por tormentas de nivel amarillo para Entre Ríos. Las lluvias están previstas en distintos horarios hasta este martes de mañana.

Los 17 departamentos están comprendidos dentro de la advertencia del SMN, aunque las diferencias horarias son por zonas, informó Ahora.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual“, indica el SMN.