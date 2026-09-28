Tras el encuentro paritario y el rechazo docente, el gobierno pagará por decreto el 3,5% de aumento

Este lunes se realizó el tercer encuentro paritario entre Provincia y gremios docentes para definir la negociación salarial respecto a los haberes de septiembre en adelante. Tal como se aguardaba, los gremios le comunicaron el rechazo a la última propuesta considerándola insuficiente y anticiparon posibles medidas de fuerza.

Ante este panorama, el Ejecutivo comunicó que no había posibilidad de mejorar la oferta y que abonarán por decreto un 3,5% para los salarios de septiembre. Además, informó que el sueldo inicial docente se elevará a $910.000. Respecto a los próximos meses, se comprometieron con los gremios a convocarlos para renegociar el cierre de año.

“Manifestamos nuestra preocupación porque vemos que no se resuelve la situación salarial respecto a la cuestión inflacionaria. Asimismo, tampoco vemos una vocación de Gobierno para solucionarlo“, manifestó el Secretario General de Agmer, Abel Antivero.

Además, volvió a solicitar la presencia del ministro de Economía, Fabián Boleas, en la mesa paritaria. “Es quien debe responder por algunos números que no se traducen en este ámbito, cuando hay que hablar de salario docente”.

Desde Amet, el secretario Adjunto, Fabián Monzón añadió además que las escuelas técnicas atraviesan un desfinanciamiento por parte de Nación y recordó que el sector está recopilando firmas para presentarlas a los legisladores para pedir la restitución de los fondos.

Por parte de Sadop, el Secretario Adjunto señaló: “La situación de los docente de gestión privada es apremiante. Por eso reforzamos el pedido al Gobierno de que haga una propuesta acorde a la situación para que el docente pueda llegar a fin de mes y solventar los gastos.

En cuanto a UDA, la Secretaria General, Mariana Irigoitía anticipó: “Llevaremos la respuesta del Ejecutivo a las bases para definir los pasos a seguir”.

En ese sentido, Antivero agregó: “Realizaremos un encuentro entre todos los gremios que conforman el Frente Sindical para coordinar medidas de fuerza”.

Valoración para realizar Asambleas

Ante la consulta de APFDigital sobre lo recopilado en Asambleas, Antivero valoró la habilitación de realizar Asambleas dentro de las instituciones educativas, teniendo en cuenta que a principio de año el CGE lo había prohibido.

“Los docentes se pudieron expresar y tener un debate genuino más allá de lo salarial porque también se aprovechó el espacio para hacer referencia a la salud mental”. Y agregó: “Fue una forma de catarsis sobre el estado de situación de la docencia”.