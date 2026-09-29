Con una inversión de $37 mil millones, avanzan las obras de bacheo en 469 km de rutas entrerrianas

El gobierno informó que, con financiamiento provincial, se ejecuta el Grupo I de bacheo que prevé la recuperación de las rutas 11, 16, 20, 26, 45, 51 y el acceso a Tres Bocas. Constituye una intervención de 469 km de la red vial.

"Con una inversión superior a los 37 mil millones de pesos, se trabaja en el bacheo de seis rutas y un acceso", se indicó desde la Casa Gris en un comunicado.

Se especificó que se trata de la ruta provincial Nº11, entre la rotonda de Oro Verde y la ruta nacional Nº12 (Gualeguay); del acceso a Tres Bocas desde la ruta provincial Nº11; de la ruta provincial Nº16, entre las rutas nacionales 12 y 14; de la ruta provincial Nº20, entre la ruta provincial Nº39 y la RN Nº14; de la ruta provincial Nº26 entre Victoria y Nogoyá; de la ruta provincial Nº45 entre la ruta nacional Nº12 e Ibicuy; y de la ruta provincial Nº51 en los tramos Larroque - km 8,2 y Parera - Urdinarrain.

Los trabajos que se ejecutan son sellados de figuras; bacheo superficial con mezcla asfáltica en caliente, bacheo profundo con incorporación de cemento, calzado de banquinas, frezados de formaciones; reparación de barandas en puentes; alcantarillas de hormigón, señalización vertical y demarcación horizontal, entre otros.

Las tareas buscan garantizar el tránsito seguro de los usuarios y una mejor circulación del sector productivo entre los departamentos Paraná; Diamante; Victoria; Nogoyá; Gualeguay; Gualeguaychú; Uruguay e Islas del Ibicuy.