Llovió intensamente en la cuenca inmediata al Lago de Salto Grande y el río pasó los 8 metros en Concordia

El fenómeno se ve reflejado en los datos de la Red Telemétrica de la Represa de Salto Grande, con valores en varios casos superiores a los 90 milímetros e incluso en una situación puntual, por encima de los 100.

Mientras tanto, el río Uruguay superó la barrera de los 8 metros, ubicándose en 8,20 en el Puerto de Concordia, a las 9 de este martes.

Las lluvias fueron especialmente intensas en zonas vecinas al embalse del complejo binacional. Por ejemplo, en Federación alcanzó los 97 milímetros desde ayer 28 de septiembre hasta hoy a las 8 de la mañana. En Salto Grande la magnitud del fenómeno fue similar: 93 milímetros.

Algo más al norte, en Santa Ana, las precipitaciones sumaron en igual período 78 mm; Chajarí 57; Paso de los Libres 56 y Monte Caseros 48.

Del lado uruguayo, hubo lluvias abundantes. Especialmente en Alto Arapey, donde el pluviómetro de la red telemétrica de Salto Grande registró 115 milímetros, entre ayer lunes y primeras horas del martes.

Mientras esto sucedió en las inmediaciones del Lago, más al sur, en el puerto de Concordia, la lluvia sumó 41 milímetros, informó El Entre Ríos.

En el curso Norte del río, en territorio misionero y brasileño, las alturas tendieron a normalizarse en un contexto en el que no hubo nuevas precipitaciones significativas, aunque queda por saber si el clima lluvioso no terminará afectando también a esa parte de la cuenca alta del río Uruguay.

El reporte diario de ayer lunes emitido por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande anticipó que el nivel del río hasta hoy a las 15, se ubicaría entre 6,80 y 8,40 metros. En las primeras horas de este martes, el nivel había alcanzado los 8,20 y subía, arrimándose al tope previsto.

En ese mismo parte, Salto Grande había anticipado que el embalse tendería a los 34,20 metros. A la hora 0, según el informe de Prefectura Naval Argentina, alcanzó los 34,29.

Según el organismo que administra el complejo binacional, “el nivel del río presentará tendencia ascendente en los próximos días”.