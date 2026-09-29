Preocupa la demora de una urgencia en Salud: cuando el corazón no puede esperar los tiempos de la burocracia

El expediente se encuentra en la Dirección Geneal de Administración del Ministerio de Salud de Entre Ríos.

El expediente 3469495 lleva el nombre de Jorge Sotelo, un alumno de la Escuela de Jóvenes y Adultos que espera que el sistema público de salud resuelva, con la urgencia que requiere su cuadro, la compra de una fuente de marcapasos con resincronizador indispensable para su calidad de vida.

Jorge Sotelo no es solamente un número de expediente. Es un estudiante que intenta sostener su vida cotidiana mientras espera una respuesta que -para él y para quienes lo acompañan-, tiene una importancia difícil de dimensionar desde un escritorio. Sus profesores conocen su preocupación. Su familia -obviamente- también. Y alrededor de todos ellos crece una pregunta tan sencilla como inquietante: ¿cuánto puede esperar una persona cuando lo que está en juego es su salud?

La compra fue solicitada a través del sistema de subsidios gestionado desde el Hospital San Benjamín de Colón el 11 de septiembre pasado. En el camino hubo una primera demora, que ya fue subsanada: el pedido médico original había sido confeccionado de manera incorrecta y debió realizarse nuevamente.

Ese error explica una parte de la demora. Solo una parte. Porque después comenzó otro recorrido: el de un expediente que debe atravesar las distintas instancias administrativas previstas por el Estado para autorizar y concretar una compra. Es comprensible que existan controles, procedimientos y requisitos. También es razonable que una adquisición de estas características, cuyo valor puede variar -según la marca y el mercado- una cifra considerable y que por eso requiera de verificaciones y decisiones responsables.

Pero, hay una diferencia fundamental entre administrar recursos públicos y perder de vista para quién existen esos recursos.

El expediente 3469495 ingresó el 24 de septiembre a la Dirección General de Administración de Salud, el área que interviene en este tramo del procedimiento. Desde entonces, quienes siguen de cerca el caso aguardan una respuesta. Y mientras el expediente espera; el paciente también espera, aunque sabe que el tiempo en este caso no es su aliado.

La cuestión adquiere todavía mayor relevancia porque no se trata de una prestación cualquiera ni de una demanda de confort. Se está gestionando un dispositivo médico que sus especialistas consideran necesario para el tratamiento del paciente.

El marco sanitario argentino contempla, además, la cobertura de este tipo de dispositivos cuando se cumplen los criterios clínicos establecidos. El Programa Médico Obligatorio establece prestaciones que deben ser garantizadas por los agentes responsables de la cobertura, según corresponda.

Por eso, en este caso, la discusión no debería quedar atrapada exclusivamente en los papeles, los sellos y los tiempos administrativos.

Hay un ser humano al final de ese expediente. Hay angustia en un paciente que no sabe cuánto deberá prolongarse la espera. Hay preocupación en su familia. Hay una comunidad educativa que lo acompañan y que conocen, de cerca, el temor con el que ese alumno intenta continuar con su vida y sus estudios. Y hay también una comunidad que mira hacia el Estado esperando que una decisión administrativa llegue a tiempo. Y que en el mientras tanto, emita un mensaje previsible que permita contener la angustia de la espera. La falta de información es un agravante.

No se trata de pedir que se salteen controles. Tampoco de desconocer que el Estado debe administrar responsablemente los recursos públicos. Se trata de comprender que la urgencia sanitaria tenga el peso que corresponde dentro de esos mismos procedimientos. Porque cuando un expediente contiene una necesidad que compromete seriamente la vida de una persona, el tiempo deja de ser una variable puramente administrativa. Cada día cuenta de otra manera.

Se insiste. La burocracia tiene una función: ordenar, controlar, garantizar transparencia y cuidar los recursos de todos. Pero, esa burocracia debe estar al servicio de las personas, y no convertirse -por acumulación de demoras, trámites o silencios- en un obstáculo para que una prestación urgente llegue cuando todavía puede hacer la diferencia.

El pedido, entonces, no necesita estridencias. Necesita una decisión. Quienes conocen el caso esperan que el funcionario que tiene en sus manos la posibilidad de destrabar este trámite pueda mirar más allá del expediente papel 3469495 y ver a este paciente.

Porque detrás de ese número hay un alumno, una familia, docentes que lo acompañan y una vida que no puede quedar detenida en un pasillo administrativo. Se insiste: está claro que el Estado tiene procedimientos. Del mismo modo, que la salud tiene sus urgencias. Y cuando ambas entran en tensión, la administración pública debe encontrar la manera de que el procedimiento no llegue tarde para la vida.

El expediente