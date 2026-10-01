Agmer anticipa conflicto docente para 2027, año electoral

El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Abel Antivero, proyectó un escenario de conflicto para el inicio del ciclo lectivo 2027 y anticipó que el malestar docente pesará en el año electoral. "Los caminos marcan que la expectativa va a ser baja, cada vez somos menos optimistas", resumió.

En diálogo con el programa Un martillo para darle forma - Radio Plaza, el dirigente repasó el impacto de la medida de fuerza, el congreso que la definió, la cuarta paritaria frustrada del año y la brecha que, según el gremio, separa los salarios de la inflación.

Paro docente: otra vez, dos números

Como en cada jornada de paro, el gremio y el Gobierno ofrecieron cifras opuestas. "Nosotros sacamos un promedio de acatamiento del 75% a lo largo del territorio provincial", afirmó Antivero, mientras que el Ejecutivo informó un presentismo docente del 80%.

"Por supuesto, vuelve a contrarrestar los números que ha brindado el gobierno", señaló el dirigente. Y agregó que esa estrategia oficial "busca bajar el precio de la medida de fuerza, sobre todo ante la falta de respuesta y entendimiento" de "lo que tiene que ver con nuestra demanda salarial".

Un congreso largo que terminó en unanimidad

El congreso de Agmer se extendió durante horas, aunque la resolución final salió por unanimidad. Antivero lo atribuyó al peso de las asambleas escolares, que el gremio pidió habilitar pese a haber declarado insuficiente la oferta oficial en la paritaria.

"Después de mucho tiempo nosotros no habíamos tenido asamblea", explicó. "Al haber asambleas escolares pudimos medir el pulso, pudimos tener un debate, una escucha genuina de lo que está pasando en las escuelas en cuanto a las condiciones laborales, en cuanto a las condiciones salariales".

Para el dirigente, ese proceso "fue un fusible de descarga, fue una especie de catarsis por parte de la docencia a lo largo de todo el territorio provincial", que luego se trasladó al congreso. "Los congresos nuestros implican mucho debate, mucha fundamentación, mucha exposición y se nos hizo larga la lista de oradores", agregó.

Cuarta paritaria frustrada en el año

El conflicto se arrastra desde el inicio de 2026. "Es la cuarta paritaria frustrada en lo que va del año: hay que mencionar marzo, mayo, julio y ahora septiembre", enumeró Antivero.

Según describió, el esquema se repite: el Gobierno lleva "una propuesta empobrecida a la instancia paritaria que termina siendo rechazada por nosotros y que después lo termina decretando".

El dirigente reveló además un compromiso oficial asumido en la mesa de negociación. "En el mismo ámbito paritario el gobierno anunció que solamente iba a decretar el 3,5 y el resto se lo iba a guardar para poder mejorar una oferta de cara a octubre y noviembre. Eso constó en acta", aseguró.

La brecha salarial: entre 15 y 16 puntos

Antivero advirtió que cualquier nueva oferta "tendrá que ser muy mejorada", porque "hay mucha diferencia en cuanto al acumulado inflacionario anual", cuya proyección a diciembre ubicó en un 28%, "por ser generoso".

Según el cálculo del gremio, "hoy se nos está adeudando un 18%". Con el 3,5% que decretó el Gobierno, la diferencia quedaría "en un 15% aproximadamente, 16%". "No alcanza, esto no termina de alcanzar", sostuvo.

Por eso, el gremio se proyecta "al inicio del ciclo lectivo 2027 con un panorama, con una perspectiva de conflicto". "Nos caracteriza la perseverancia", dijo Antivero, en referencia a la Escuela Itinerante Entrerriana, con la que buscan seguir "construyendo el consenso social con la comunidad" en defensa "del derecho a la educación y nuestro salario docente".

Año electoral: "una trinchera de resistencia"

Consultado sobre cómo se prepara el gremio para un 2027 atravesado por la campaña, Antivero sostuvo que el escenario electoral juega a favor de los docentes. Según dijo, "existe un descontento generalizado en todas las escuelas de la provincia".

Entre los motivos enumeró las condiciones laborales, "el campo de la salud mental", "la sobrecarga laboral" y "la tensión social existente en las escuelas". A eso se suma lo económico, que genera que los docentes "vivan un malestar permanente" para "poder llegar a fin de mes", y la infraestructura escolar.

"Entonces es un combo que en realidad termina siendo una trinchera de resistencia", afirmó. Y advirtió que el gobierno de Rogelio Frigerio, "en el marco de avanzar en una reelección", va a encontrar "una resistencia bastante grande, no de la misma manera que en las elecciones del 23".

La decepción de los docentes que votaron al oficialismo

Ante la pregunta sobre los docentes que en 2023 apoyaron a Frigerio, Antivero respondió sin dudar: "Sí, sí, sí". Describió "muchas expresiones que dicen que se votó este proyecto provincial, que se votó este proyecto nacional" y que hoy "terminan en un marco de decepción, de desilusión".

"Y por supuesto eso está medido por el bolsillo de cada trabajador de la educación", remarcó.

Sin fecha para una nueva oferta

Por ahora no hay fecha para volver a la mesa paritaria. "No está claro. El gobierno se comprometió en el mes de octubre o noviembre, así lo expresaron los miembros paritarios, a hacer una nueva convocatoria y una nueva oferta", indicó Antivero.

Mientras tanto, Agmer continuará con la Escuela Itinerante, que este viernes 2 de octubre llegará a Concepción del Uruguay. "Ahí seguiremos mostrando nuestro reclamo genuino, que tiene que ver con la dignidad de los trabajadores de la educación", cerró.