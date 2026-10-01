AGMER Paraná realizó una radio abierta en la 1° Plaza de Mayo: reclaman “un salario digno”

La Seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), realizó una radio abierta en la Plaza 1° de Mayo este jueves por la mañana. Manuel Gómez, secretario General de la Seccional contó que “en el marco del paro de 48 horas que realiza la organización sindical, la Seccional Paraná realiza una radio abierta para darle forma al plan de acción que se viene sosteniendo en 2026, reclamando un salario digno, un salario que no llega a discusión en la mesa paritaria. Queremos dar cuenta del estado de situación de la docencia en general, más allá de lo salarial”.

La primera jornada de paro fue este miércoles. Según los datos que difundió el Gobierno de la provincia, hubo un “80 por ciento” de presencialidad docente en las escuelas. “Nosotros en el Departamento Paraná tuvimos entre el 70 y 75 por ciento de acatamiento a la medida de fuerza. Hay que recordar que este paro es producto de lo decidido en el último congreso de nuestra entidad, y donde los 17 departamentos se manifestaron con una rotunda negativa, rechazando la propuesta salarial que había sido puesta a consideración por parte del Gobierno. Las 48 horas que se están ejecutando deparo, son producto de ese mandato del congreso, producto de las asambleas en las escuelas para discutir la última propuesta”.