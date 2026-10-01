Enfermeros reclamaron por mejores condiciones laborales frente a la Secretaría de Salud de la provincia

Enfermeros de los hospitales públicos de Paraná, respaldados por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, reclamaron este jueves frente a la Secretaria de Salud de la provincia, ubicada en calle 25 de Mayo.

María Elena Rodríguez, contó al móvil de Radio Plaza que, en el marco de una reorganización de planificación, les están aumentando dos guardias. “En este contexto, con un sueldo muy bajo nos suman más guardias. Los aumentos que nos dan no llegan porque los descuentos son muchos. Hoy en Enfermería se habla de horas extra, como dijo nuestro representante Martín Nani, pero estas horas extra son pagadas de aquí a dos, tres o cuatro meses. La luz, el gas, el alquiler no esperan dos tres o cuatro meses. Además, cuando en Enfermería se asume un cargo tampoco es reconocido, hay que esperar entre tres y cinco años para que se reconozca. Todo esto es un contexto que, a la hora de cobrar, el sueldo no es sustentable”, dijo.

Por otro lado, Patricia, otra de las enfermeras que protestó esta mañana, aseguró que pretenden “poner en agenda y decirle al ministro (Daniel Blanzaco) que no estamos de acuerdo con las condiciones en las que trabajamos los enfermeros”. “Las nuevas formas de planificación, no nos cuentan los feriados como días de trabajo. Tenemos cada vez menos descanso. Hay titulares y suplentes, en los períodos de licencia, por el suplente no hay suplente, así recargan el trabajo de los que quedan. Trabajamos con guardias mínimas. Esto no nos permite hacer frente al ausentismo imprevisto, al derecho de todo trabajador de enfermarse”, resumió.

Se refirió a una sobrecarga horaria. Y explicó que tenían “20 guardias de trabajo por mes, de 8 horas, a la que se le sumaba un descanso por cada feriado que tuviera el mes. Los servicios se prestan de mañana, tarde y noche y, sí o sí, deben trabajar tres fines de semana al mes, uno de mañana, uno de tarde y uno de noche. Todo por el mismo sueldo. El único descansito que teníamos eran los feriados. A este se le suma la condición social y económica que vivimos en la provincia y el país, que aumenta la demanda en subsistema público. Las personas con obra social se atienden en el hospital”, manifestó.

Por último, alertó: “Tenemos suplentes profesionales que llevan, aproximadamente, 14 y 15 años en esa condición. Cuando esa persona se toma vacaciones, no hay nadie para cubrirlo”.

Los puntos centrales del reclamo, según se indicó este jueves, son la derogación inmediata de las últimas disposiciones e instructivos internos, en particular la disposición interna Nº 363/26 y la anulación de las faltas injustificadas aplicadas durante septiembre a causa de trámites y trabas burocráticas imprevistas.