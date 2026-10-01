Ética Pública y Ficha Limpia: “No se aprobó porque la senadora Díaz planteó 10 modificaciones”, afirmó Cavagna

“Es una mentira con mayúsculas por parte de Fuertes; si hay alguien que quiere que les vaya bien a todos los entrerrianos es este gobierno (...) Niego rotundamente con hechos que el gobierno discrimine (...) quiere instalar una falsa discusión, seguramente con algún tinte político para llevar agua para su molino el intendente”, apuntó Cavagna.

El senador provincial Rafael Cavagna (JxER-Nogoyá) desmintió al intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, quien acusó al gobierno de Frigerio de falta de equidad en el reparto de recursos. Además, se refirió a la dilación del Senado para aprobar la ley de Ética Pública y Ficha Limpia.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Cavagna remarcó que “ayer hubo sesión y antes reunión de comisión, con lo cual el Senado de la provincia sigue trabajando”. “Fue una sesión donde hubo mucha tarea legislativa, muchas donaciones a favor de comunas. Quiero entender que lo que realizó en su oportunidad el gobierno anterior de Gustavo Bordet, hoy lo profundiza también Rogelio Frigerio, de encontrar en las comunas más arraigo rural, más posibilidades de recibir bienes, y la verdad que eso habla a las claras del federalismo interior de la provincia de Entre Ríos”, refirió.

En ese marco respondió a las críticas del intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, quien acusó al gobierno provincial de discriminar a las comunas de signo político distinto al oficialista en el envío de fondos. “Es una mentira con mayúsculas por parte de Fuertes; si hay alguien que quiere que les vaya bien a todos los entrerrianos es este gobierno”, afirmó el legislador y como ejemplo puntualizó que “días pasados hemos, en el Departamento Nogoyá hemos firmado convenio de política alimentaria con absolutamente todas las comunas y juntas de gobierno, y así son las políticas públicas que lleva adelante. Ayer trabajamos con el municipio de Aranguren, que ni siquiera me detengo a ver si es vecinalista o de otro color”.

“Niego rotundamente con hechos que el gobierno discrimine de acuerdo al pedigree, al pelaje o a la ideología, porque la verdad que quiere instalar una falsa discusión, seguramente con algún tinte político para llevar agua para su molino el intendente”, sentenció.

Ley de Ética Pública y Ficha Limpia

Consultado por el debate de la ley de Ética Pública que obtuvo media sanción en Diputados en agosto de 2024, Cavagna afirmó que no en el Senado no se aprueba “porque se introdujeron ayer nuevas modificaciones y lo estamos trabajando”.

“Por primera vez en la provincia de Entre Ríos tiene estado parlamentario un proyecto de Ficha Limpia, tenemos el 100% de voluntad de sacarlo y lo vamos a sacar. Queremos el doble conforme, a eso no lo vamos a negociar bajo ningún punto de vista y esa Ficha Limpia está dentro de un proyecto de Ética Pública y dentro de los capítulos de ese proyecto ayer la senadora por el Departamento La Paz, Patricia Díaz, introdujo 10 modificaciones puntuales, a las cuales no le dijimos que no porque es una cuestión de apertura, de diálogo que tenemos, así que las hemos recepcionado y estamos analizando para decir ‘esto nos parece bien, esto no nos parece, a esto lo vamos a consultar’ y con esto vamos a sacar la ley. Siempre hay apuro claramente, pero también hay cierto diálogo y busca de consenso en una norma más perfectible”, planteó.

“Obviamente este año lo vamos a convertir en ley, una ley que no existía y que claramente la estamos trabajando, está en estado parlamentario, está en comisión y estamos recibiendo aportes, así que dar la tranquilidad a los entrerrianos de que vamos a tener Ficha Limpia”, argumentó.

En cuanto a las modificaciones que propuso Díaz, esposa del exintendente y exvicegobernador Domingo Daniel Rossi, condenado por enriquecimiento ilícito, y también investigada por la justicia por el mismo delito, Cavagna detalló que “puso a consideración cambios con relación a las declaraciones juradas porque en el sistema nacional las declaraciones juradas se presentan al ingreso a la función y una vez por año y están ya establecidas las fechas, y nuestro proyecto tenía las declaraciones juradas al ingreso y al egreso de la función pública, ya sea funcionario o empleado municipal o empleado del Estado”.

“También con relación a los activos que se declaran, había una idea de declarar otros tipos de activos emergentes, como son las criptomonedas, y también lo hemos recepcionado. Lo que no vamos a negociar, o al menos desde mi lugar, es el doble conforme, que eso realmente hace a que sea una Ficha Limpia. Entiendo que fueron modificaciones sujetas a variar el contenido del artículo que se refiere a las declaraciones juradas y a los demás capítulos que hacen no a la Ficha Limpia sino a la misma ley de Ética”, agregó.

Consultado por los tiempos de aprobación del proyecto en el Senado, reiteró: “Estamos en reuniones de comisión, seguramente habrá una nueva comisión donde habrá seguramente una devolución de las propuestas que llevó adelante la senadora, y en ese diálogo, en esa apertura estamos. Seguramente cuando convoquen a comisión estaremos en la etapa definitiva para que se emita dictamen”.

“La hoja de ruta lógica sería una reunión de comisión más, dictamen y tratamiento en el recinto, aunque puede llegar a haber alguna vicisitud, pero siempre con la voluntad de poder sacarlo adelante”, concluyó.