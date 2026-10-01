La oposición afirma que la ley de alivio fiscal deja afuera a prestadores de servicios y a los endeudados

El Senado provincial aprobó la Ley de Alivio Fiscal que es criticada por la oposición.

“Se perdió la oportunidad de darle a un sector de la economía entrerriana un alivio real”, afirmó el senador departamental por Victoria, Víctor Sanzberro, al referirse a la ley de Alivio Fiscal que fue sancionada este miércoles en el Senado provincial, sin el respaldo del bloque justicialista.

La ley establece una exención de Ingresos Brutos para contribuyentes del régimen simplificado de las categorías A, B y C cuya actividad principal sea comercial. “Por qué darle la exención a un comercio de categoría A, B o C del régimen simplificado y dejar fuera de esta ayuda a un plomero, a un gasista o a una peluquera”, cuestionó el legislador.

Sanzberro explicó que esa propuesta había sido planteada durante el tratamiento en la Comisión de Hacienda, donde también participaron representantes del Centro Comercial e Industrial de Paraná. Además, cuestionó que el proyecto establezca una exención del impuesto de sellos para contratos de locación vinculados a actividades comerciales, dejando fuera de ese beneficio a quienes desarrollan actividades de servicios.

Otro de los planteos del senador fue extender el beneficio a los contribuyentes de las categorías D, E, F y G del régimen simplificado, pero bajo una condición específica: que puedan acreditar una situación de sobreendeudamiento, se indicó en un comunicado de prensa.

La propuesta, explicó, no buscaba establecer una exención generalizada, sino incorporar un criterio objetivo. “Eximir únicamente a los contribuyentes de esta categoría, insisto, de la D a la G, siempre que acrediten sobreendeudamiento”, sostuvo.

También hizo referencia a los requisitos previstos para acceder a los beneficios: no registrar deuda exigible correspondiente a períodos anteriores ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

Sanzberro cuestionó que se establezca esa condición para quienes precisamente atraviesan dificultades económicas. “Exigirle al deudor asfixiado que no tenga deuda”, señaló durante su intervención, y sostuvo que la exigencia resulta contradictoria con el objetivo de brindar alivio a los contribuyentes que enfrentan una situación de endeudamiento.

El senador remarcó finalmente que las modificaciones habían sido formuladas “con seriedad y responsabilidad política, sin demagogia” e insistió en que “los que quedaron afuera son los monotributistas de servicio, los endeudados y en verdad la idea era no votar una ley insuficiente, sino procurar brindar un alivio real”.