Oscar Muntes asumió al frente de la CTA Autónoma Entre Ríos y confirmó la adhesión al plan de lucha nacional

Oscar Muntes asumió como secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma Entre Ríos.

En el marco de la renovación de autoridades de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) para el período 2026-2030, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Oscar Muntes, asumió como secretario General de esa organización en Entre Ríos y ratificó la participación de la provincia en el plan de lucha nacional contra el ajuste, los despidos y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

Al respecto, indicó que “la definición se tomó durante la reunión de la conducción nacional de la CTAA, encabezada por Hugo “Cachorro” Godoy, donde se estableció un cronograma de movilizaciones y acciones que se desarrollará durante octubre y que tendrá como uno de sus puntos centrales una jornada nacional de paro y movilización hacia fines de mes”.

En ese marco, Muntes llevó al encuentro nacional la situación de los trabajadores entrerrianos y agradeció la solidaridad expresada por organizaciones de diferentes puntos del país con los dirigentes y militantes sindicales denunciados tras la movilización realizada a Recursos Humanos del Gobierno provincial. Al respecto, cuestionó “al gobernador Rogelio Frigerio, quien es 'cómplice' de las políticas de ajuste impulsadas por el presidente Javier Milei” y precisó que “las consecuencias del programa económico nacional no pueden desligarse de las decisiones adoptadas por el gobierno provincial sobre salarios, empleo público y protesta sindical”, publicó el portal de Aim.

“Frente a los intentos de criminalizar la protesta y el ajuste de los gobiernos provincial y nacional, respondemos con más unidad, solidaridad federal y organización en cada rincón de la patria”, aseguró.

De esta manera, la conducción encabezada por Muntes buscará confrontar no sólo con las políticas de la Casa Rosada sino también con la administración de Frigerio, a la que la CTAA responsabiliza por acompañar el rumbo de ajuste nacional y trasladar parte de sus consecuencias sobre los trabajadores entrerrianos.

La CTAA Entre Ríos confirmó, además, que acompañará las medidas definidas por la conducción nacional y articulará acciones en territorio provincial.

El cronograma comenzó este jueves 1º de octubre con el acto de asunción de la nueva conducción nacional de la CTAA para el período 2026-2030. El sábado 3, la juventud de la Central participará de la peregrinación a Luján.

En tanto, para el martes 6 de octubre, a las 15, se convocó a una movilización hacia la Corte Suprema de Justicia bajo la consigna “La Patria no se vende, la Soberanía tampoco”, en rechazo al fallo que avaló la vigencia del artículo del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras.

Ese mismo día, la Federación Nacional Territorial (Fenat) realizará acciones junto a movimientos sociales, al cumplirse un mes de la eliminación del programa “Volver al Trabajo”.

La agenda continuará el jueves 9 de octubre con el lanzamiento de una campaña nacional para impulsar el juicio político al presidente Javier Milei. Además, la Central anunció su participación en el 39º Encuentro Plurinacional, previsto para los días 10, 11 y 12 de octubre en Córdoba, detalló el portal de Aim.

Para el miércoles 15, la CTAA resolvió acompañar la movilización convocada por el Frente Universitario, mientras que hacia fines de octubre está prevista la medida de mayor alcance del plan de acción: una jornada nacional de paro y movilización.

La protesta tendrá una marcha central hacia Plaza de Mayo y será articulada con la CTA de los Trabajadores. La convocatoria tendrá como principales consignas el rechazo al ajuste, la defensa de los puestos de trabajo, el repudio a los despidos y el reclamo de salarios dignos.