El parte de Salto Grande alerta sobre la “tendencia ascendente” del río Uruguay

Este jueves al mediodía, desde el área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande emitieron un nuevo parte en el que especificaron a qué altura podría llegar el río Uruguay en las próximas horas.

Según indicaron, hasta la hora 15 de este viernes, el caudal medio diario evacuado variará entre 13.000 y 12.000 m³/s. Con ese aporte, las cotas máxima y mínima referidas al puerto de Concordia serán 9,40 y 8,50 metros, respectivamente.

En tanto, las cotas máxima y mínima referidas al puerto de Salto 9,70 y 8,80 metros, respectivamente.

El nivel del embalse tenderá a 34,50 metros.

Además, desde el organismo binacional indicaron que “el nivel del río presentará tendencia ascendente en los próximos días”, consignó El Entre Ríos.

Pasado el mediodía de este 1 de octubre, el río alcanzó los 8,91 metros frente al puerto de Concordia. Con esa altura, en la zona de costanera el río tapó las playas y parte de las calles interiores. En tanto, en la playa Nebel también tapó por completo la playa y en algunas zonas se acercó a la calle.