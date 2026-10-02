Ética Pública y Ficha Limpia: “Pretendemos una ley moderna, útil y sin agujeros”, afirmó Sanzberro

El senador provincial Víctor Sanzberro (PJ-Victoria) se refirió a la demora para aprobar el proyecto de ley de Ética Pública que contiene la iniciativa Ficha Limpia y explicó las modificaciones que propuso su bloque para lograr lo que consideró una mejora de la iniciativa.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Sanzberro planteó que desde el bloque del peronismo “siempre interpretamos que el Senado cuando trabaja como cámara revisora tiene que analizar el proyecto que viene de Diputado para garantizar que le entregás a la provincia leyes útiles y en este caso una ley moderna. Venía una ley analógica y nosotros le estamos introduciendo algunos cambios para que en verdad sea una ley moderna. Si hay una decisión de tener una ley de ética y de transparencia está muy bien, pero algunos agujeros hay que cerrar”.

En relación a las modificaciones, puntualizó que “el patrimonio digital es fundamental, porque no estaba previsto que los funcionarios alcanzados por la obligación de presentar una declaración jurada tengan que declarar criptoactivos o activos virtuales, cuando todos sabemos que hoy la economía ya no se mueve en cuentas bancarias o en billetes de papel. Si la ley no exige que a la declaración jurada se le incorporen los criptoactivos o activos virtuales, no se indiquen los montos de esas tenencias, los activos financieros, las participaciones, las cantidades, los tipos, las direcciones asociadas y los custodios, le está quedando un agujero que es indisimulable”.

“Me parece que venía una ley analógica y lo que nosotros estamos pretendiendo es que salga una ley moderna. La otra cuestión que planteamos es vinculada a la declaración jurada. No es nada del otro mundo y refiere al sinceramiento del valor real de mercado de los bienes. No podés declarar un inmueble o un automotor por el avalúo fiscal, sino que planteamos que concretamente sea el valor real de mercado de los bienes el que se declara. A nosotros nos parecía que estas cuestiones sí o sí había que introducirlas si queremos que la provincia cuente con una ley que es útil. Estas son las modificaciones que nosotros hemos propuesto y se estarán estudiando y revisando”, detalló.

Aclaró que respecto del tema de Ficha Limpia “concretamente no impulsamos ninguna modificación. Aquel que posee una sentencia condenatoria confirmada por una Cámara revisora por delitos contra la administración pública, quedaría inhabilitado para ser candidato de ejercer cargo público. En cuanto a eso no propusimos nada para modificar ese aspecto del proyecto que viene de Diputados con medida de sanción”.

Respecto de la posible aprobación de la ley antes de fin de año, Sanzberro apuntó que el oficialismo “cuenta con los votos para hacerlo, como hizo con un montón de otras leyes. Si es de la voluntad del oficialismo, indudablemente que cuenta con los votos para hacerlo”.

“La medida del interés te lo dan las acciones. Hay una decisión que creo que es social de que la provincia cuente con un instrumento de estas características. Me parece sensato que, si está la decisión de contar con un instrumento de estas características, sea una ley que le resulte útil a la provincia, que sea una ley moderna, que no salga una ley con agujeros. Yo soy concreto en lo que estoy diciendo. No me voy ni por la tangente, ni pateo la pelota para adelante, cuando se debata esto, es lo que voy a proponer y, por supuesto, que me pueden decir que no lo van a incluir y saldrá la ley como viene de Diputados con la media sanción, como pasó con la exención para los contribuyentes de las categorías más bajas del régimen simplificado que en la sesión pasada le propusimos un montón de modificaciones que personalmente me parecen recontra sensatas, de sentido común y era re importante no dejar a un montón de gente afuera, pero en definitiva se avanzó, se dejó gente afuera y los prestadores de servicios quedaron afuera de esa pequeñísima ayuda, que son 9.000 pesos por mes. Por eso digo que concretamente las acciones siempre te dan una medida del interés. Cuando está la voluntad de que algo salga, si los votos están, sale más allá de lo que diga la oposición”, concluyó.