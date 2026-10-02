Francia: Frigerio se vinculó con la Agencia de Desarrollo para impulsar proyectos estratégicos de Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio analizó en París herramientas de financiamiento para aplicar en proyectos estratégicos de Entre Ríos.

En el marco de la Argentina Week que se desarrolla en París, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, avanzó en una agenda orientada a ampliar las alternativas de financiamiento para proyectos estratégicos de la provincia.

Uno de los principales capítulos de esa agenda fue el encuentro que mantuvo con representantes de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), donde se analizaron herramientas financieras y mecanismos de garantía destinados a facilitar la concreción de iniciativas vinculadas con el tratamiento de residuos y la transición energética.

La reunión se inscribe en una estrategia que busca vincular las necesidades de inversión de Entre Ríos con organismos internacionales capaces de aportar instrumentos financieros para proyectos de largo plazo. Para el gobierno provincial, el acceso al financiamiento aparece como una de las condiciones centrales para transformar iniciativas en obras e inversiones concretas.

“El financiamiento es clave para que las inversiones se concreten”, sostuvo Frigerio durante su agenda en Francia. La definición sintetiza uno de los ejes planteados por el gobernador: generar condiciones que permitan reducir los obstáculos financieros que enfrentan los proyectos estratégicos y, de ese modo, acelerar sus posibilidades de ejecución.

Residuos y transición energética, en el centro de la agenda

Durante el encuentro con la AFD se abordaron particularmente dos áreas: el tratamiento de residuos y la transición energética. Se trata de sectores que, de acuerdo con el planteo realizado durante la reunión, requieren inversiones importantes y herramientas financieras capaces de acompañar procesos de desarrollo de largo plazo.

La inclusión del tratamiento de residuos dentro de la agenda de financiamiento internacional coloca a la gestión ambiental como uno de los campos en los que Entre Ríos procura encontrar nuevas alternativas de inversión. La búsqueda de mecanismos que permitan avanzar en este tipo de proyectos supone -a su vez- incorporar instrumentos que faciliten la articulación entre las distintas instituciones involucradas.

La transición energética constituyó el otro gran eje de la conversación. En este caso, la provincia busca explorar posibilidades que permitan acompañar iniciativas destinadas a un proceso que demanda capital, planificación y herramientas financieras adecuadas para sostener inversiones a largo plazo.

El planteo llevado por Frigerio a París parte de una premisa: la disponibilidad de proyectos no garantiza por sí misma su ejecución. Para que las iniciativas puedan avanzar, resulta necesario contar con financiamiento y con mecanismos que reduzcan las dificultades asociadas al acceso a recursos.

El papel de las garantías

Uno de los aspectos analizados durante la reunión fue la posibilidad de integrar al Consejo Federal de Inversiones (CFI) con mecanismos de garantía que permitan facilitar y acelerar los procesos necesarios para que los proyectos puedan concretarse.

La incorporación de herramientas de garantía aparece como un componente complementario al financiamiento. La intención expresada por el gobernador es ampliar el abanico de instrumentos disponibles y generar condiciones que permitan disminuir obstáculos en las distintas etapas que atraviesan las iniciativas antes de transformarse en inversiones.

Desde esta perspectiva, la discusión no se limita exclusivamente a conseguir recursos. También comprende la construcción de mecanismos institucionales que permitan facilitar el acceso a esos recursos y mejorar las condiciones para que los proyectos puedan avanzar.

El rol del Estado -en el enfoque planteado por Frigerio en Francia-, consiste precisamente en generar esas condiciones. El gobernador remarcó la importancia de acercar herramientas financieras y de garantía que permitan acompañar iniciativas consideradas estratégicas para la provincia.

Frigerio en París: financiamiento internacional para proyectos estratégicos de Entre Ríos

Una agenda provincial con proyección internacional

La presencia de Entre Ríos en la Argentina Week constituye -según lo expresado por Frigerio-, una oportunidad para establecer vínculos con organismos e instituciones internacionales y explorar nuevas posibilidades de inversión y cooperación.

En ese marco, el encuentro con la Agencia Francesa de Desarrollo excede la lógica de una reunión protocolar y es mucho más que integrar una delegación gubernamental. La agenda estuvo orientada a identificar instrumentos concretos que puedan contribuir a la ejecución de proyectos provinciales. La búsqueda de financiamiento internacional aparece, de esta manera, como una herramienta para ampliar las posibilidades de inversión de Entre Ríos.

El esquema planteado involucra distintos niveles. Por un lado, la provincia presenta sus proyectos y necesidades de inversión. Por otro, organismos nacionales y provinciales pueden intervenir mediante herramientas financieras o mecanismos de garantía. A esa estructura se suman actores internacionales capaces de aportar recursos e instrumentos para proyectos de características específicas.

La articulación entre esos actores constituye uno de los elementos centrales de la estrategia expuesta durante la visita a la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). El objetivo señalado por el gobernador es ampliar las herramientas disponibles para que los proyectos puedan pasar de la etapa de planificación a la de ejecución.

El desafío de transformar proyectos en inversiones

La discusión sobre financiamiento adquiere particular relevancia cuando se trata de iniciativas vinculadas con infraestructura, energía y gestión de residuos. Son áreas que demandan inversiones sostenidas y cuyos resultados -por su propia naturaleza- se proyectan en el largo plazo.

En este escenario, el acceso a mecanismos financieros adecuados se convierte en una cuestión determinante. La posibilidad de contar con financiamiento y garantías puede incidir en los tiempos necesarios para estructurar los proyectos y avanzar hacia su ejecución.

El planteo de Frigerio apunta justamente a reducir ese recorrido. La búsqueda de herramientas que permitan acelerar los procesos forma parte de una estrategia que procura que los proyectos estratégicos de Entre Ríos encuentren condiciones concretas para desarrollarse.

La agenda en Francia permitió, además, presentar ante organismos internacionales el potencial de Entre Ríos en áreas como la transición energética y la gestión de residuos. Son sectores que, por las características de las inversiones requeridas, pueden beneficiarse de esquemas de cooperación y financiamiento internacional.

El Estado como articulador

Otro de los conceptos centrales de la agenda del gobernador fue el papel del Estado en la generación de condiciones para la inversión. Frigerio planteó que la intervención estatal resulta necesaria para facilitar el desarrollo de proyectos estratégicos, particularmente cuando existen obstáculos vinculados con el financiamiento.

En ese sentido, la estrategia presentada en París no se limita a una búsqueda de recursos, sino que incorpora la articulación institucional como una herramienta para viabilizar inversiones.

El objetivo consiste en acercar a los proyectos los instrumentos que necesitan para avanzar. Allí aparecen el financiamiento, las garantías y la participación coordinada de organismos provinciales, nacionales e internacionales como componentes de un mismo esquema.

La participación del CFI en mecanismos de garantía forma parte de esa búsqueda de articulación. El planteo apunta a utilizar las capacidades institucionales existentes para facilitar procesos y generar mejores condiciones para iniciativas que requieren inversiones de largo plazo.

El encuentro con Macron

La agenda de Frigerio en París también incluyó una actividad institucional de relevancia política. Como parte de la Argentina Week, el gobernador participó de un encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto con autoridades nacionales, otros gobernadores y representantes de distintos sectores.

La actividad formó parte de la agenda destinada a fortalecer los vínculos internacionales y generar nuevas oportunidades de inversión y cooperación para las provincias argentinas.

El encuentro con Macron se produjo en el marco de una agenda más amplia de vinculación institucional, en la que los gobernadores participan junto con autoridades nacionales y representantes de diferentes sectores. Para Entre Ríos, esa instancia se complementó con reuniones específicas orientadas a explorar alternativas para proyectos provinciales.

Así, la participación de Frigerio en la Argentina Week combinó una dimensión institucional y política con otra centrada en la búsqueda de herramientas concretas para el desarrollo provincial.

Por eso la reunión con la Agencia Francesa de Desarrollo abrió -en ese contexto- una instancia de análisis de alternativas de financiamiento y garantías. La eventual articulación con el CFI suma una dimensión institucional al proceso y busca facilitar el camino para que las iniciativas puedan avanzar.

El resultado concreto de estas gestiones dependerá de la estructuración de los proyectos y de la instrumentación de los mecanismos analizados. Pero, la agenda desarrollada en París deja planteado un objetivo definido por el gobierno entrerriano: ampliar la red de vínculos y herramientas financieras disponibles para que proyectos estratégicos de la provincia puedan encontrar vías de concreción.

En esa búsqueda, la Argentina Week funciona como una plataforma de vinculación internacional. Para Entre Ríos, el objetivo consiste en utilizar ese espacio para presentar sus capacidades, establecer relaciones con organismos internacionales y explorar mecanismos que permitan financiar iniciativas consideradas relevantes para su desarrollo futuro.