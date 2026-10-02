Productores entrerrianos exigieron respuestas frente a los delitos rurales

Cerca de un centenar de productores entrerrianos, junto a representantes de las entidades gremiales del sector —FAA Filial Entre Ríos, SRA Distrito Entre Ríos y FARER—, se reunieron en el Establecimiento Yola, en cercanías de Sir Leonard, departamento La Paz, con autoridades policiales para reclamar medidas urgentes ante el avance descontrolado del delito rural y la violación permanente de la propiedad privada de los productores.

Entre las medidas solicitadas se encuentra el pedido a funcionarios judiciales que "cumplan con su deber público, que investiguen las innumerables denuncias efectuadas, que adopten medidas efectivas para esclarecer los hechos delictivos, que impulsen los procesos en tiempo y forma y que logren sentencias que condenen a los responsables".

"Situaciones que, a esta altura, son demandas de toda la sociedad local. La falta de estos cambios, considerados necesarios y urgentes, hace que los productores rurales continúen viviendo como si el Estado de derecho no existiera", señalaron desde la Sociedad Rural en un comunicado.

Y ampliaron que durante el encuentro se destacó la labor realizada por el personal de la Policía Rural, pero también se reclamó el otorgamiento del equipamiento necesario e imprescindible para que pueda desarrollar eficazmente su tarea de prevención y seguridad. "En concreto, se solicitó que cada destacamento cuente con drones térmicos y miras nocturnas", se agregó.

Asimismo, se reclamó la colocación de cámaras de seguridad en rutas, caminos rurales y accesos, integradas a un sistema de monitoreo y control policial que permita una respuesta rápida ante situaciones delictivas. El epicentro del reclamo está dirigido a las zonas agropecuarias cercanas a las localidades de Bovril, Avigdor, Sauce de Luna, Santa Elena, La Paz y Villaguay.

La firma del petitorio que reúne los reclamos estuvo encabezada por los dirigentes gremiales, Matías Martiarena, Sebastián Klug y Marcelo Schreiner, por FAA Entre Ríos; Mariano Berisso y Mayda Spiazzi, por SRA Entre Ríos; y Maximiliano Müller, por FARER, y contó con el acompañamiento de la mayoría de los productores presentes.