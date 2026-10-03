Con fondos provinciales, se licitará un complejo habitacional en Paraná

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), licitará la ejecución del complejo habitacional San Agustín, en Paraná. El proyecto contempla la construcción de 24 viviendas, siete locales comerciales u oficinas y 27 unidades complementarias destinadas a cocheras. La obra será financiada a través del programa provincial Ahora Tu Hogar.

Los trabajos cuentan con un presupuesto oficial superior a los 2.997 millones de pesos y un plazo de ejecución de 24 meses corridos. La apertura de las ofertas económicas se realizará el 1 de diciembre, a las 10.30, en la sede del organismo.

Así lo informó el titular del organismo, Manuel Schönhals luego de recorrer la zona donde se levantará el complejo habitacional junto al vocal Eduardo López Segura y el director de Obras de la repartición, Martín Arredondo.

El proyecto comprende la construcción de dos tiras edilicias desarrolladas en planta baja y dos niveles superiores, con unidades habitacionales de uno y dos dormitorios, viviendas adaptadas para situaciones especiales, locales comerciales, espacios comunes y cocheras.

Esta propuesta incorpora un modelo de densificación y aprovechamiento del suelo urbano diferente al de los tradicionales conjuntos habitacionales de viviendas individuales en planta baja, que históricamente han representado una parte significativa de la producción habitacional del Instituto.

En cuanto a las 24 viviendas previstas, seis serán de un dormitorio, 16 de dos dormitorios y dos de estas últimas estarán destinadas a situaciones especiales. Estas unidades contarán con los accesorios y elementos adaptados necesarios para responder a sus requerimientos específicos.

Cabe destacar que el terreno donde se desarrollará el emprendimiento es propiedad del IAPV, lo que constituye un factor relevante para la concreción del proyecto y permite aprovechar el patrimonio inmobiliario del organismo destinado a la política habitacional.

Fuente: IAPV, Entre Ríos.