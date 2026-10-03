El Foro de Políticas Públicas de Entre Ríos propone una mesa de diálogo con participación de la iglesia

Representantes del Foro de Políticas Públicas de Entre Ríos mantuvieron un encuentro con el Vicario de la Arquidiócesis de Paraná, presbítero Cristian Mario Torres, oportunidad en la que expresaron su coincidencia con las preocupaciones manifestadas por la Iglesia Católica respecto de la situación social, institucional y económica que atraviesa el país.

Durante la reunión, los integrantes del Foro destacaron la importancia del papel que la Iglesia desempeña como actor social y referente moral, capaz de contribuir a la construcción de consensos amplios frente a los desafíos que enfrenta la comunidad entrerriana.

El Foro de Políticas Públicas de Entre Ríos es un ámbito integrado por personas provenientes de diferentes espacios políticos que, desde hace más de una década, trabajan sobre la base de tres principios fundamentales: el tratamiento de los asuntos públicos que afectan a la sociedad y las instituciones entrerrianas, la búsqueda de acuerdos mediante el diálogo y la difusión pública únicamente de aquellas posiciones alcanzadas por consenso.

En ese marco, los representantes de la entidad señalaron que la complejidad de la realidad actual exige la participación activa de todos los sectores comprometidos con el bien común. Por ello, propusieron que la Iglesia considere la posibilidad de promover una instancia de diálogo que reúna a organizaciones de la sociedad civil, instituciones intermedias y organizaciones políticas.

La iniciativa tiene como objetivo contribuir a la construcción de acuerdos básicos sobre las prioridades que debe asumir el Estado para garantizar el cuidado de la sociedad, fortalecer la calidad y la transparencia institucional y resguardar los intereses públicos generales.

Desde el Foro remarcaron que el diálogo, el respeto mutuo y la búsqueda de consensos constituyen herramientas indispensables para afrontar los desafíos presentes y futuros de la provincia, y manifestaron su disposición a colaborar en toda iniciativa que contribuya a fortalecer la convivencia democrática y el compromiso social.