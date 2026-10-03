Intendentes de Juntos por Entre Ríos repudiaron el ataque contra la vivienda de Hernán Besel en Basavilbaso

El Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos expresó su solidaridad con el jefe comunal de Basavilbaso y su familia.

El Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos expresó su solidaridad con el jefe comunal de Basavilbaso y su familia. La reacción se conoció después de que desconocidos apedrearan su vivienda durante la madrugada del viernes y provocaran daños en los ventanales del frente.

El Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos repudió el ataque contra la vivienda del intendente de Basavilbaso, Hernán Besel, ocurrido durante la madrugada del viernes.

Según informó FM Riel, el episodio se produjo el pasado viernes alrededor de las 0.45, cuando desconocidos arrojaron piedras contra la casa del presidente municipal y provocaron la rotura de parte de los vidrios de los ventanales que dan a la calle. Tras advertir los daños, Besel se presentó en la Comisaría de Basavilbaso y radicó la denuncia.

La Policía analiza imágenes de cámaras de videovigilancia pertenecientes a vecinos de la zona, que podrían aportar elementos para identificar a quienes participaron del ataque. Hasta el momento no se informaron identidades confirmadas. Besel fue consultado por FM Riel, pero prefirió no realizar declaraciones y se limitó a confirmar la denuncia y los daños ocasionados en su domicilio.

Luego de conocerse el hecho, el Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos difundió un comunicado en el que expresó su “más enérgico repudio” y acompañó al intendente y a su familia.

“Consideramos absolutamente inadmisible cualquier manifestación de violencia, intimidación o agresión contra quienes ejercen responsabilidades institucionales y representan democráticamente a sus comunidades”, señalaron.

En el documento, los intendentes remarcaron que las diferencias políticas, las discusiones y los reclamos forman parte de la vida democrática, pero sostuvieron que deben canalizarse “por las vías institucionales, mediante el diálogo, el respeto y el pleno funcionamiento de las instituciones”.

“Nos solidarizamos con Hernán Besel y su familia, hacemos llegar nuestro acompañamiento en este difícil momento”, agregaron.

El Foro cerró el pronunciamiento reafirmando su compromiso con “una democracia basada en el respeto, la convivencia y la defensa irrestricta de las instituciones” y concluyó: “La violencia nunca puede ser el camino”.